Alandi News : आळंदी देवस्थानकडून पूरग्रस्तांसाठी 21 लाखांचा मुख्यमंत्री सहायता निधी

आळंदी देवस्थानने सामाजिक बांधिलकी जपत पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 21 लाखांचा धनादेश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती सुपूर्त केला.
cm devendra fadnavis and alandi peoples

विलास काटे
आळंदी - अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आळंदी देवस्थानने सामाजिक बांधिलकी जपत पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 21 लाखांचा धनादेश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती सुपूर्त केला.

