Shirur Encroachment: शिरूरमध्ये अतिक्रमणांवर नगरपरिषदेचा बुलडोझर; दुसऱ्या दिवशीही मोहीम सुरू

शिरूर : शहरातील प्रमुख रस्ते व गल्लीबोळात झालेल्या अतिक्रमणांवर नगर परिषदेचा हातोडा आजही बरसला. सलग दुसऱ्या दिवशीही अतिक्रमण विरोधी मोहिम चालूच राहिल्याने अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. आज शहरांतर्गत मुख्य पेठांतील, अरूंद रस्त्यांवरील दुकानांसमोरील वाढीव बांधकाम, पायऱ्या, फलक आणि सिमेंट ओट्यांसह पदपथावर केलेले अतिक्रमण काढून टाकण्यात आले. .नागरीकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रस्त्यांच्या कडेला झालेले अतिक्रमण हटविण्याची मोहिम नगर परिषदेने काल (ता. २५) पासून हाती घेतली असून, काल दिवसभरात तीन पथकांमार्फत शहरातून जाणाऱ्या पुणे - नगर रस्त्यासह कॉलेज रोड, रेव्हेन्यू कॉलनी, ग्रामीण रूग्णालय आणि बसस्थानकामागील रस्त्यावर झालेले टपऱ्या, स्टॉल, पथाऱ्यांसह तात्पूरते शेडस्, दुकानांसमोरील पायऱ्या, सिमेंट चा कोबा किंवा सिमेंट गट्टू टाकून केलेले अतिक्रमण काढून टाकण्यात आले. काल ९० अतिक्रमणांवर बुलडोझर फिरविल्यानंतर नगर परिषदेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने आज गावात मोर्चा वळविला. मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील नगर परिषदेच्या सर्वच विभागांतील शंभर कर्मचाऱ्यांच्या पथकासह पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे व उपनिरीक्षक हणमंत नकाते यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस कुमकही या कारवाईवेळी तैनात होती. .शहरांतर्गत अरूंद रस्ते आणि गल्लीबोळात अनेक व्यावसायिकांनी आपापल्या दुकानांपुढे पायऱ्या, सिमेंटचे गट्टू टाकून किंवा कोबा करून अतिक्रमण केल्याने छोट्या वाहनधारकांसह पादचाऱ्यांना या रस्त्यांवरून पायी चालणे देखील मुश्कील झाले होते. अनेक दुकानदार व विक्रेते दुकानासमोर लोखंडी रेलींग उभारून त्यावर माल विक्रीस ठेवत असल्याने वाहतूक कोंडीदेखील होत होती. ही रेलींग्स, खाटा, रस्त्यावर ठेवलेले लोखंडी फलक, दुकानाच्या बाहेर लावलेली काऊंटर, दुकानांच्या वरील बाजूस रस्त्यावर अधांतरी टांगलेले फलक आजच्या कारवाईतून काढून टाकण्यात आले..शहरातील रामआळी, पाच कंदील चौक, आडत बाजार, डंबेनाला, सुभाष चौक, हलवाई चौक, मारूती आळी या बाजारपेठेच्या भागात केलेले पत्र्याचे शेड, दुकानांसमोरील वाढीव बेकायदा बांधकामे जेसीबी ने जमीनदोस्त करण्यात आली..स्वच्छ व सुंदर शिरूर शहराच्या संकल्पनेसाठी सुटसुटीत व मोकळे रस्ते असणे आवश्यक असून, सार्वजनिक ठिकाणांचे महत्व व त्यांची उपयोगिता अबाधित राखण्यासाठी त्याठिकाणच्या अतिक्रमणांना प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन दिवसांतील कारवाईतून पदपथांसह रस्त्याकडेची अतिक्रमणे जी प्रामुख्याने वाहतूकीस अडथळा ठरत होती ती काढून टाकण्यात आली असून, अतिक्रमण विरोधी कारवाई यापुढील काळात आणखी तीव्र केली जाईल.प्रीतम पाटील, मुख्याधिकारी, शिरूर नगर परिषद.