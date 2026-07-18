पुणे

Pune: चिखलगावचा कमलेश एसआरपीएफ पोलीस पदी

Kamlesh Phale Selected for SRPF: मुळशी तालुक्यातील चिखलगावच्या कमलेश फाले यांची एसआरपीएफमध्ये पोलीस जवान म्हणून निवड झाली आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोळवण: चिखलगाव (ता.मुळशी) येथील कमलेश रमेश फाले याची एसआरपीएफ (राज्य राखीव पोलीस दलात) पोलीस दलात निवड झाली आहे मागील आठ वर्षांचा संघर्ष व अथक परिश्रम करून कमलेश याने हे यश संपादन केले त्याचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण राजा श्री शिवराय प्रतिष्ठान, कोथरूड येथे आणि महाविद्यालयीन शिक्षण श्री शाहू कॉलेज महाविद्याल,

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