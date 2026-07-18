Pune: चिखलगावचा कमलेश एसआरपीएफ पोलीस पदी

कोळवण: चिखलगाव (ता.मुळशी) येथील कमलेश रमेश फाले याची एसआरपीएफ (राज्य राखीव पोलीस दलात) पोलीस दलात निवड झाली आहे मागील आठ वर्षांचा संघर्ष व अथक परिश्रम करून कमलेश याने हे यश संपादन केले त्याचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण राजा श्री शिवराय प्रतिष्ठान, कोथरूड येथे आणि महाविद्यालयीन शिक्षण श्री शाहू कॉलेज महाविद्याल,.पुणे येथे झाले शिक्षण पूर्ण करता करता त्याने पोलीस भरतीची तयारी सुद्धा सुरु होती यासाठी त्याने पुण्यातील लक्ष करिअर अकॅडमीचे संचालक वीरेंद्र पडवळ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरतीचे पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण केले त्याला दरवर्षी एक दोन मार्काने निकाल हुकला परंतु त्याने नाराज न होता जिद्दीच्या जोरावरती यश संपादन केले कमलेशचे आई-वडील हे भाजीचा व्यवसाय करत होते..Pune: खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवला; दौंड, इंदापूर तालुक्यातील गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी निर्णय.परंतु त्यांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून व संघर्षावरती मात करून त्याने अंगावरती खाकी वर्दीला गवसणी घातली. या यशाबद्दल कमलेशचा चिखलगाव ग्रामस्थ यांच्या वतीने जाहीर नागरी सत्कार करण्यात आला..चोरांच्या उलट्या बोंबा." पोलीस दलात भरती होण्यासाठी तयारी मागील काही वर्षांपासून करत होतो एक दोन गुणांमुळे यश हुलकावणी देत होते परंतु जिद्द न सोडता आता यश मिळवले."-कमलेश फाले, नवनियुक्त एसआरपीएफ पोलीस जवान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.