पुणे

स्पाइन रोडवरील कोंडी सोडविण्याची मागणी

स्पाइन रोडवरील कोंडी सोडविण्याची मागणी
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पिंपरी, ता. ४ ः चिखली कुदळवाडी चौक ते कृष्णानगर संविधान चौक या स्पाइन रस्त्यावरील सर्व्हिस रोडवर वाढलेले अनधिकृत पार्किंग, वाहतूक कोंडी, पदपथावरील संशयित अनधिकृत बांधकाम व झाडतोडीच्या तक्रारींमुळे परिसरातील नागरिकांना दररोज त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
डॉल्फिन विस्टा सोसायटीलगत असलेले स्टार बाजार, मॅट्रिक्स क्लासेस, मौर्य फोर हॉटेल, सूर्या हॉस्पिटल परिसर तसेच कृष्णानगर पोलिस लाइनसमोरील बस पार्किंगमुळे सर्व्हिस रोडवर वाहतुकीचा ताण निर्माण होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. कुदळवाडी पुलाच्या मुख्य चौकापासून घरकुल मुख्य चौकापर्यंतचे अवघे सुमारे ३०० मीटर अंतर पार करण्यासाठी नागरिकांना अनेकदा अर्धा ते पाऊण तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, इंधन आणि मानसिक त्रास वाढत असून दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आवश्‍यक उपाययोजना करून वाहतूक कोंडी सोडविण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

प्रमुख मागण्या
- सर्व्हिस रोडवरील अनधिकृत पार्किंग त्वरित हटवावे
- वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कायमस्वरूपी नियोजन करावे
- पदपथावरील संशयित अनधिकृत बांधकामाची तपासणी करावी
- अनधिकृत अतिक्रमण आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी
- आवश्यक ठिकाणी ‘नो पार्किंग’ फलक लावून कठोर अंमलबजावणी करावी
- रुग्णवाहिका व अग्निशमन दलासाठी आपत्कालीन मार्ग कायम खुला ठेवावा

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