पुणे

Pune News: भंडारा डोंगरात चिमुकलीला सोडले; आई-वडिलांविरुद्ध गुन्हा, पोलिस तपासात बनावही उघड

Parents Booked After Toddler Abandoned at Bhandara Hill: भंडारा डोंगरावर चिमुकलीला टाकून देणाऱ्या आई-वडिलांवर गुन्हा; पोलिस तपासात मुंबईत सापडल्याचा खोटा दावा फोल ठरला
Parents Booked After Abandoning Toddler at Bhandara Hill in Talegaon as Police Uncover Fake Story About Childs Past

Parents Booked After Abandoning Toddler at Bhandara Hill in Talegaon as Police Uncover Fake Story About Childs Past

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव दाभाडे: भंडारा डोंगर परिसरात दीड ते दोन वर्षांच्या चिमुकलीला सोडल्याप्रकरणी तिच्या आई-वडिलांविरुद्ध तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी केलेला बनावही उघड झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
talegaon
district
Talegaon Dabhade news
Marathi News Esakal
www.esakal.com