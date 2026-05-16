पुणे

अल्पवयीन मुलावर नराधमाचा अत्याचार

नसरापूर, ता. १६ : अल्पवयीन मुलाला अमिष दाखवून निर्जनस्थळी नेऊन त्याच्याशी अश्लील कृत्य करणाऱ्या ५५ वर्षीय नराधमाला राजगड पोलिसांनी अटक केली आहे. वसंत भीमराव साळुंखे (रा. करंदी खे.बा.) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव असून, त्याच्यावर ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी साळुंखे याने शुक्रवारी (ता. १५) पीडित मुलाला काहीतरी अमिष दाखवून आपल्या मोटारसायकलवर बसवले. त्याला एका निर्जन ठिकाणी नेऊन दमदाटी व शिवीगाळ करत अश्लील कृत्य करण्यास भाग पाडले. या तावडीतून सुटका करून घेतल्यानंतर मुलाने घरी जाऊन पालकांना हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी आरोपीला शोधून काढून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पीडित मुलाच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राजगड पोलिसांनी शनिवारी गुन्हा नोंदवून आरोपीला अटक केले.

