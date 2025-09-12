Pune News : धोक्यात बालशिक्षण! पुण्यातील आंगणवाड्यांची जीर्ण अवस्था

मयूर कॅालनी - पुणे शहरातील अनेक आंगणवाड्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत सुरू असून लहान मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य धोक्यात आले आहे. पांडनगर येथील आंगणवाडी मागील महिन्यात कोसळली होती. सुदैवाने त्या वेळी विद्यार्थी नसल्याने जीवितहानी टळली..संत ज्ञानेश्वर कॉलनी, कोथरूड येथील आंगणवाडी क्रमांक ७१ ही भाड्याच्या धोकादायक खोलीत भरते, तर आंगणवाडी क्रमांक ७२, ७३ ही विठ्ठल मंदीरात भरते, जवळपास अशीच स्थिती शहरात विविध ठिकाणी आहे. आंगणवाड्यांना स्व:मालकीच्या इमारती नसल्याने विद्यार्थी धोकादायक स्थितीत शिक्षण घेतात. लहान मुले जन्मल्यानंतर शिक्षणासाठी प्रथमच आंगवाडीची पायरी चढतात..मात्र या आंगणवाड्या सुस्थितीत, स्वच्छ, हवेशीर, क्रिडा साहित्याने भरलेल्या असतील तर मुलांना शिक्षणात गोडी लागू शकते. "लहान मुलांना धोकादायक, दाटीवाटीत, अस्वच्छ ठिकाणी शिक्षणासाठी पाठवावे लागते," ही शोकांतीका असल्याचे पालकांनी सांगितले..नाव न प्रसिध्द करण्याच्या अटीवर एक आंगणवाडी सेविका म्हणाली, 'प्रत्येक आंगणवाडीसाठी वेगळी इमारत, खोली, स्वच्छतागृह गरजेचे आहे. सध्या जागा कमी असल्याने मुलांचा खाऊ ठेवण्यासाठी देखील जागा शिल्लक रहात नाही. प्रशासनाने लहान मुलांचा विचार करून सोय उपलब्ध करून द्यावी.'.अधिक माहितीसाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी मनिषा बिरारीस यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या "वरिष्ठांशी बोलून तुम्हाला माहिती देते.'' मात्र माहिती कधी मिळेल याची त्यांनी खात्री दिली नाही..आंगणवाडीला स्वतःची जागा नसल्याने येणाऱ्या समस्या -• खाऊ ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जागा नसते• मुलांना खेळण्यासाठी जागा अपुरी पडते• जागा कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना दाटीवाटीत बसावे लागते• जीर्ण इमारतींमुळे अपघाताचा धोका संभवतो.'महानगरपालिकेच्या हद्दीतील बहुतांश आंगणवाड्यांची अवस्था अतिशय जीर्ण असून त्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी लहान मुले मोठ्या संख्येने येत असल्याने त्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्वरित उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. याबाबत समाजकल्याण विभागाने तातडीने पाहणी करून आंगणवाड्यांची सुरक्षिततेच्या, स्वच्छतेच्या आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुधारणा करावी.'- स्वप्नील दुधाने, अध्यक्ष पुणे अर्बन सेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.