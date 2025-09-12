पुणे

Pune News : धोक्यात बालशिक्षण! पुण्यातील आंगणवाड्यांची जीर्ण अवस्था

पुणे शहरातील अनेक आंगणवाड्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत सुरू असून लहान मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य धोक्यात आले आहे.
समाधान काटे
मयूर कॅालनी - पुणे शहरातील अनेक आंगणवाड्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत सुरू असून लहान मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य धोक्यात आले आहे. पांडनगर येथील आंगणवाडी मागील महिन्यात कोसळली होती. सुदैवाने त्या वेळी विद्यार्थी नसल्याने जीवितहानी टळली.

