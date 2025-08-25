Pune News : ना अश्रूंशी...ना भुकेलेल्या पोटाशी देणे-घेणे; पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांची विक्रेत्या मुलास मारहाण

पुणे

Ganesh Festival : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तोरण विक्री करणाऱ्या एका लहान मुलाला महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून मारहाण करत जबरदस्तीने ओढून नेल्याने पुण्यात संतापाची लाट पसरली आहे.
Updated on

पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील दत्त मंदिरासमोरील रस्त्याच्या कडेला एक मुलगा तोरण विक्री करत असताना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे पथक दाखल झाले. त्यातील तीन ते चार कर्मचाऱ्यांनी मुलाच्या हातातील वस्तू हिसकावून घेतल्या, त्यानंतर संबंधित मुलास मारहाण करत त्याच्यावर कारवाई केली. या प्रकारामुळे घाबरलेला मुलगा रडत, गयावया करत कर्मचाऱ्यांना त्यास सोडण्यासाठी याचना करत होता, मात्र रडणाऱ्या मुलास ओढत घेऊन जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ना त्याच्या अश्रूंशी देणे-घेणे होते...ना त्याच्या भुकेलेल्या पोटाशी!

