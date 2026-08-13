Child Cancer: मुलांभोवती कर्करोगाचा विळखा घट्ट! चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोठा धोका; अन्य ‘सार्क’ देशांतील आजार वाढला

पुणे : देशात लहान मुलांमधील कर्करोगाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे ताज्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात लहान मुलांमधील कर्करोगाचे (कॅन्सर) प्रमाण खूपच अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेतील (सार्क) आठ देशांमध्ये शून्य ते १४ वर्षे वयोगटातील कर्करोगाचे अंदाजे ३७ हजार ७१६ नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत; त्यापैकी एकट्या भारतातील कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या २५ हजार ९३९ (६८.८ टक्के) इतकी आहे. तारा पट्टीलाचन मेनन आणि सहकाऱ्यांनी याबाबत संशोधन केले आहे. ‘द लॅन्सेट’ या प्रतिष्ठित वैद्यकीय नियतकालिकात ‘द लॅन्सेट रिजनल हेल्थ – साउथईस्ट एशिया’ नावाने ते प्रसिद्ध झाले आहे. .‘सार्क’ चे सदस्य असलेल्या भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीव आणि अफगाणिस्तानमधील कर्करोग झालेल्या बालकांचे यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. हे सर्वेक्षण २०२२ मध्ये करण्यात आले होते. त्यानुसार या आठ देशांत शून्य ते १४ वर्षे वयोगटातील कर्करोगाचे ३७ हजार ७१६ नवीन रुग्ण आढळून आले. त्यापैकी एकट्या भारतातील रुग्णांची संख्या २५ हजार ९३९ (६८.८ टक्के) इतकी आढळून आली..भारतात १२ हजारांहून अधिक मृत्यूया अभ्यासानुसार, २०२२ मध्ये ‘सार्क’ देशांत कर्करोगामुळे १७ हजार ६९८ मृत्यू झाले आहेत, त्यापैकी भारतातील मृत्यूची संख्या १२ हजार २८ इतकी होती. म्हणजेच या आठ देशांमधील बालकांच्या एकूण मृत्यूपैकी ६७.९ टक्के मृत्यू हे भारतात झाले आहेत. पाकिस्तानमध्ये ३ हजार ८४३, अफगाणिस्तानमध्ये ८४१ आणि बांगलादेशमध्ये ७०९ बालकांचा मृत्यू झाला आहे..भारतातील बालकांमधील कर्करोगाचे प्रमाण जास्त असले तरी ‘सार्क’मधील अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या ही सर्वाधिक आहे, त्यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत ही आकडेवारी खूप जास्त आहे, असे म्हणता येत नाही. बालकांमध्ये रक्ताचा कर्करोग मोठ्या प्रमाणावर आढळून आला आहे.– डॉ. सरिता कोकणे, बाल रक्तविज्ञान व कर्करोगतज्ज्ञ.‘ल्युकेमिया’चे प्रमाण सर्वाधिकबालकांमधील कॅन्सरच्या प्रकारांमध्ये ‘ल्युकेमिया’ हा रक्ताचा कर्करोग मोठ्या प्रमाणावर आढळून (१५ हजार ४१२) आला आहे. त्याचे प्रमाण हे ४०.९ टक्के इतके आहे. त्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर मेंदू आणि मध्यवर्ती मज्जासंस्थेतील (सीएनएस) कर्करोगाचा क्रमांक लागतो. त्याचे ४ हजार ४२४ रुग्ण आढळले असून ते त्याचे प्रमाण एकूण रुग्णांच्या ११.७ टक्के आहे..तेवढेच पुरेसे नाहीदेशातील बालकांमधील कर्करोगाचा अभ्यास करण्यासाठी केवळ लोकसंख्या आणि आजाराचे प्रमाण पाहणे पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘सार्क’ मधील इतर देशांमध्ये कॅन्सरची नोंदणी, निदान सुविधा, पॅथॉलॉजी, इमेजिंग, औषधांची उपलब्धता आणि प्रशिक्षित बाल कॅन्सरतज्ज्ञांची कमतरता आहे. त्यामुळे काही देशांतील कॅन्सरची प्रकरणे प्रत्यक्ष संख्येपेक्षा कमी नोंदली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.६८.८ टक्केदेशातील कर्करुग्ण बालकांचे प्रमाण२५ हजार ९३९कर्करोगाचे अंदाजित रुग्ण१२ हजार २८कर्करोगामुळे मरण पावलेली बालके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.