पुणे

Child Cancer: मुलांभोवती कर्करोगाचा विळखा घट्ट! चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोठा धोका; अन्य ‘सार्क’ देशांतील आजार वाढला

Childhood Cancer Risk Rises Among Children Under Age 14: दक्षिण आशियातील बालकर्करोगात भारताचा सर्वाधिक वाटा; ‘द लॅन्सेट’च्या अभ्यासातून ० ते १४ वयोगटातील नव्या रुग्ण व मृत्यूंची धक्कादायक आकडेवारी समोर
Rising Childhood Cancer Cases Raise Alarm as Children Up to Age 14 Face Greater Risk Across SAARC Countries

Rising Childhood Cancer Cases Raise Alarm as Children Up to Age 14 Face Greater Risk Across SAARC Countries

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : देशात लहान मुलांमधील कर्करोगाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे ताज्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. आशिया खंडातील इतर देशांच्‍या तुलनेत भारतात लहान मुलांमधील कर्करोगाचे (कॅन्‍सर) प्रमाण खूपच अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.

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