Environmental Awareness: सह्याद्रीतील वृक्षतोडीविरोधात बालचमूचा अनोखा एल्गार; शिवरायांच्या किल्ल्यातून दिला पर्यावरण रक्षणाचा संदेश

घोडेगाव : भीमाशंकर आणि परिसरात तसेच सह्याद्री च्या कुशीत विविध ठिकाणी विविध कारनास्तव जंगलतोड सुरु आहे.. या करीता प्रत्येक जण आपापल्या परीने निषेध नोंदवत आहेत. या साह्याद्रीच्या कुशीत राहणाऱ्या राजेवाडी( ता. आंबेगाव) येथील स्वराज दिपक साबळे, आरंभ दिपक साबळे, हिंदवी दिनेश साबळे, संभवी दिनेश साबळे, शुभ्रा चंद्रकांत साबळे, स्थापना सचिन शिंगाडे, अनुजा सचिन शिंगाडे, प्रेम चंद्रकांत गभाले, मयुरी चंद्रकांत गभाले. यांनी भीमाशंकर अभयारण्य व सह्यादीच्या कुशीतील एक काल्पनिक किल्ला बनवला आहे..या किल्ल्याचे परिसरात वृक्षतोड दाखवून त्याचे बोलके देखावे दाखवले आहेत. ह्या सह्याद्रिच्या परिसरात वृक्षतोड करणाऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज असते तर फाशीची शिक्षा दिली असती. तसेच त्यांचे हातपाय कलम करून त्यांचा चौरंग बनवला असता अशा प्रकारे किल्याची सजावट करत किल्ला सजवून आपल्या परसरातील जंगलावर व ह्या सह्याद्री वर अपार प्रेम करणाऱ्या या बालचमूने आपल्या भावनांना वाट करून दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.