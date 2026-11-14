Pune News : राष्ट्रपतींना स्नेहा म्हणाली, ‘मला आयपीएस व्हायचेय’; झेडपीच्या विद्यार्थ्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

पुणे - ‘मोठेपणी तुला काय व्हायचे आहे?’ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर मावळ तालुक्यातील उर्सेच्या जिल्हा परिषद शाळेतील स्नेहा जमहोर हिने क्षणाचाही विलंब न करता ‘मला आयपीएस व्हायचे आहे,’ असे आत्मविश्वासाने सांगितले. तिच्या या उत्तराचे राष्ट्रपतींनीही कौतुक केले. तर शिरूर तालुक्यातील कोयाळी पुनर्वसन शाळेच्या ऋग्वेद गायकवाड याने ‘तुम्ही पुन्हा विद्यार्थी झालात, तर काय शिकायला आवडेल?’ असा प्रश्न राष्ट्रपतींना विचारला. त्यावर आधुनिक तंत्रज्ञान शिकण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रपती भवनातील हा संवाद विद्यार्थ्यांच्या दिल्लीतील शैक्षणिक दौऱ्याचा सर्वाधिक संस्मरणीय क्षण ठरला..बालदिनानिमित्त पुणे जिल्हा परिषदेच्या ५१ विद्यार्थी आणि नऊ शिक्षक दिल्लीच्या शैक्षणिक दौऱ्यावर गेले आहेत. शनिवारी (ता. १४) राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्याची संधी त्यांना मिळाली. यावेळी राष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांशी आस्थेने संवाद साधला. त्यांच्या आवडीनिवडी, भविष्यातील ध्येय आणि शिक्षणाविषयी जाणून घेतले. विद्यार्थ्यांनीही कोणताही संकोच न बाळगता राष्ट्रपतींशी संवाद साधला..या संवादात स्नेहाने व्यक्त केलेली आयपीएस अधिकारी होण्याची इच्छा विशेष लक्षवेधी ठरली. ग्रामीण भागातील शाळेत शिकणाऱ्या या विद्यार्थिनीने देशाच्या राष्ट्रपतींसमोर आपले ध्येय ठामपणे मांडले. ऋग्वेदने विचारलेल्या प्रश्नालाही राष्ट्रपतींनी मनमोकळेपणाने उत्तर दिले. बालपणी तंत्रज्ञानाच्या सुविधा मर्यादित होत्या. त्यामुळे आजच्या काळातील आधुनिक तंत्रज्ञान शिकायला आणि समजून घ्यायला आवडेल, असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, दौऱ्यावर गेलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड पुण्यातील आंतरविद्यापीठीय खगोलशास्त्र व खगोलभौतिकी केंद्रामार्फत (आयुका) घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडील जगाची ओळख व्हावी आणि विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देऊन ज्ञान मिळवता यावे, या उद्देशाने या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.