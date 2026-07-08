Chilhewadi Dam Alert: चिल्हेवाडी धरण ७६ टक्के भरले; कोणत्याही क्षणी विसर्गाची शक्यता, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

पराग जगताप, ओतूर.ओतूर: जुन्नर तालुक्यातील चिल्हेवाडी धरणात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक होत असून, बुधवारी (ता. ८) सकाळी ५.३० वाजेपर्यंत धरण ७६ टक्के भरले आहे. सध्या धरणात सुमारे ६,००० क्यूसेक्स वेगाने पाण्याची आवक सुरू असल्याने कोणत्याही क्षणी धरणातून मांडवी नदीपात्रात अनियंत्रित विसर्ग सुरू होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा कुकडी पाटबंधारे विभाग क्रमांक १, नारायणगाव कार्यालयातून देण्यात आला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सद्यस्थितीत परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने वाढत आहे. आगामी काही तासांत पावसाची तीव्रता कायम राहिली किंवा वाढली, तर धरणात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता असून, त्यानुसार नदीपात्रातील विसर्गातही वाढ होऊ शकते..या पार्श्वभूमीवर चिल्हेवाडी, आंबेगव्हाण, पाचघर, रोहोकडी तसेच मांडवी नदीकाठावरील गावांतील नागरिकांना विशेष सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीपात्रात अथवा नदीकिनारी कोणीही जाऊ नये, अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे. तसेच नदीलगत ठेवलेली जनावरे, शेतीपंप, वाहने, कृषी अवजारे व इतर साहित्य तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rसखल भागातील नागरिकांनी सतर्क राहून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. तसेच संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका व स्थानिक प्रशासनाने संभाव्य विसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना वेळोवेळी सूचना देऊन आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवाव्यात, असे आवाहन कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. १, नारायणगावचे कार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.