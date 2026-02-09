Pune News: चिंचवडला मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना थांब्याची मागणी

पुणे : रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी चिंचवड स्थानकावर महत्त्वाच्या मेल एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा द्यावा, अशी मागणी पुणे-मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवासी संघटनेने रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे..पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिक शहर व ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून ओळखले जाते. या शहरातून रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त आहे. असे असले तरीही चिंचवड स्थानकावर मेल एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा नाही..परिणामी पिंपरी -चिंचवड शहरातील नागरिकांना मुंबईला जाण्यासाठी पुणे अथवा लोणावळा स्थानक गाठावे लागते. यासाठी त्यांना दोन तास आधीच घर सोडावे लागते. यामुळे नागरिकांचे मोठे हाल होतात..Pimpri News : उद्योगनगरीतील प्रवाशांची रेल्वेसाठी फरफट! पुणे, मुंबईकडे जाणाऱ्या ७९ पैकी फक्त पाच गाड्यांना चिंचवडला थांबा.चिंचवड स्थानकावर योग्य त्या पायाभूत सुविधा आहेत.त्यामुळे येथे महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना थांबा दिल्यास प्रवाशांची मोठी सोय होणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. प्रामुख्याने मुंबई व दक्षिण भारताकडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना थांबा देण्याची मागणी होत आहे..या आहेत गाड्या गाडी क्रमांक\tरेल्वे १२१२५/१२१२६\tप्रगती एक्स्प्रेस २२१०५/२२१०६\tइंद्रायणी एक्स्प्रेस१७४११/१७४१२\t महालक्ष्मी एक्स्प्रेस २२१०७/२२१०८\tलातूर एक्स्प्रेस २२१४३/२२१४४\tबिदर एक्स्प्रेस १२१६३/१२१६४\tदादर-चेन्नई एक्स्प्रेस १७३१७/१७३१८\tहुबळी एक्स्प्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.