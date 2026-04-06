Pune News: चिंचवडमध्ये स्ट्रॉबेरी महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ; दोन दिवसांत लाखोंची उलाढाल, ग्राहकांची गर्दी

पिंपरी: आदिवासी विकास विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव, जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम व 'सकाळ- ॲग्रोवन' संलग्न कौशल्य प्रशिक्षण संस्था 'एसआयआयएलसी' यांच्यावतीने चिंचवड येथे आयोजित दोन दिवसीय स्ट्रॉबेरी महोत्सवाला ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या उपक्रमामुळे स्ट्रॉबेरी उत्पादन शेतकऱ्यांना थेट शहरी बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांनीही समाधान व्यक्त केले. या दोन दिवसांत लाखोंची उलाढाल झाली. .चिंचवडमधील एल्प्रो सिटी स्क्वेअर मॉलमध्ये शनिवार आणि रविवारी पार पडलेल्या या महोत्सवात श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक पद्धतीने पिकविलेल्या स्ट्रॉबेरीपासून बनविलेली उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध होती.यामुळे या महोत्सवाच्या रूपाने खाद्यप्रेमी आणि कुटुंबीयांना एक अनोखी मेजवानी मिळाली. स्ट्रॉबेरी चिक्की, स्ट्रॉबेरी बर्फी, स्ट्रॉबेरी लोणचे यांना प्रचंड मागणी होती. यासह जॅम, सिरप, मुखवास.गुलकंद, ज्यूस ही उत्पादनेही विक्रीसाठी होती. अनेकांनी कुटुंबीयांसह येथे हजेरी लावून स्ट्रॉबेरीसह विविध स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेत खरेदीचा आनंद लुटला.या प्रकल्पासाठी 'एसआयआयएलसी'चे वरिष्ठ व्यवस्थापक अमित मांजरे, कृषी तज्ज्ञ अक्षय घोरपडे, अन्नप्रक्रिया तज्ज्ञ गंधाली दिंडे व डिझायनर अक्षय अटीगरे यांचे योगदान लाभले. तसेच एल्प्रो सिटी स्क्वेअर मॉल यांचे व्हेन्यू पार्टनर म्हणून सहकार्य मिळाले.."आदिवासी विकास विभाग व 'सकाळ'च्या माध्यमातून चांगला उपक्रम राबविला. यामुळे आमच्यासारख्या खेड्यातील शेतकऱ्याला थेट शहरातील बाजारपेठ उपलब्ध झाली. ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद असून, उत्पादनांची चांगल्याप्रकारे विक्री होत आहे. 'सकाळ' टीमचे खूप सहकार्य लाभत आहे. यापुढेही असे महोत्सव आयोजित करावेत."- दुंडा घोईरत, शेतकरी, आंबेगाव."कुटुंबीयांसह येथे खरेदीसाठी आलो आहे. स्ट्रॉबेरी ज्यूस व स्ट्रॉबेरी बर्फीचा आस्वाद घेतला. ही उत्पादने पूर्णपणे नैसर्गिक असल्याने त्याची चवही उत्तम आहे. अशा उपक्रमातून शेतकरी राजाला रोजगार उपलब्ध झाला असून, शेतकऱ्याकडून थेट आमच्यासारख्या ग्राहकापर्यंत त्यांची उत्पादने पोहोचत आहेत. शासन व 'सकाळ' यांनी असे उपक्रम वेळोवेळी आयोजित करायला हवेत."- लोकेश किवळे, ग्राहक.