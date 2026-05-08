पुणे

चिंतामणी रात्र प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांचे प्रेरक यश

चिंचवड, ता. ८ : आर्थिक अडचणी, नोकरी आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत चिंचवड स्टेशन येथील चिंतामणी रात्र प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी दहावी-बारावीच्या परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळविले आहे.
रात्र प्रशालेचा यंदाचा दहावी निकाल अनुक्रमे ८२.३५ टक्के, तर बारावीचा ५७.१४ टक्के लागला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षांचा शैक्षणिक खंड पार करत यश संपादन केले आहे. चिंतामणी प्रशालेचा दहावीचा निकाल ८२.३५ टक्के लागला. त्यामध्ये सुनील जाधव (५७ टक्के), रितिका अवसरमल व साहिल बनसोडे (५५ टक्के), तर पूजा चव्हाण (५४.२० टक्के) हे उत्तीर्ण झाले आहेत. तर, नुकत्याच जाहीर झालेल्या बारावीच्या निकालात सायली वारके, ज्योती निसर्गंध, शुभांगी काटे आदींनी यश मिळवले, अशी माहिती प्राचार्य दिलीप लंके यांनी दिली.

मी एका कंपनीत हेल्पर आहे. १३ वर्षानंतर मी तसेच पत्नी शीतल आम्ही दोघांनी मागील वर्षी नववीमध्ये प्रशालेमध्ये प्रवेश घेतला. आम्ही दोघेही दहावी उत्तीर्ण झालो आहोत. त्याचा विशेष आनंद आहे. यापुढेही प्रपंच सांभाळत आम्ही शिकणार आहोत.
- सुनील जाधव, विद्यार्थी

संसार आणि शिक्षणाचा समतोल साधत वीस वर्षांनंतर मी बारावी उत्तीर्ण होण्याचा आनंद व्यक्त केला. पती, मुलगा आणि मुलगी अशा कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत दररोज रात्री दोन तास अभ्यास करून वीस वर्षांपूर्वीचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण केले. माझा मुलगा सध्या बी.फार्मसीचे शिक्षण घेत असून मुलगीही यंदा बारावी उत्तीर्ण झाली आहे.
ज्योती निसर्गंध, विद्यार्थिनी

शिक्षण पूर्ण करून स्वतःचे भविष्य घडविण्याचा या विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न प्रेरणादायी आहे. समाजातील कष्टकरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य आम्ही करत आहोत.
- दिलीप लंके, प्राचार्य, चिंतामणी रात्र प्रशाला

