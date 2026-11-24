कोळवण : वेदांताच्या शाश्वत ज्ञानाच्या माध्यमातून आत्मपरिवर्तन आणि आध्यात्मिक जागृतीसाठी समर्पित असलेल्या जागतिक स्तरावरील चिन्मय मिशनतर्फे आयोजित राष्ट्रीय गीता पठण स्पर्धा (CGCC) २०२६ ची सांगता २२ नोव्हेंबर रोजी कोळवण येथील चिन्मय विभूती येथे झाली.पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद यांनी १९५१ मध्ये स्थापन केलेले चिन्मय मिशन यावर्षी आपल्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीचा उत्सव साजरा करत आहे. आध्यात्मिक शिक्षण, ज्ञानप्रसार आणि निःस्वार्थ सेवा यांच्या माध्यमातून वेदांताचे ज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची मिशनची बांधिलकी आजही कायम आहे.२१ आणि २२ नोव्हेंबर रोजी आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय अंतिम फेरीमध्ये देशभरातील तरुण स्पर्धक एकत्र आले. भावी पिढ्यांमध्ये भगवद्गीतेचे चिरंतन महत्त्व अधोरेखित करणारा हा उपक्रम ठरला..राष्ट्रीय अंतिम फेरीमध्ये १९ राज्यांमधील १६० अंतिम स्पर्धक सहभागी झाले. शाळा, चिन्मय मिशन केंद्र आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमधून या स्पर्धकांची निवड झाली होती.२०२६ मधील या स्पर्धेचा विस्तार देशभरातील ३,२१५ शाळा आणि चिन्मय मिशन केंद्रांमधील सुमारे ३ लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला.सहा वयोगटांमध्ये आयोजित या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी भगवद्गीतेच्या बाराव्या अध्यायाचे, म्हणजेच 'भक्तियोगा'चे पठण केले. या अध्यायामध्ये भक्ती, करुणा, समत्वभाव आणि आत्मसंयम यांसारख्या मूल्यांचा संदेश दिला आहे.स्पर्धेच्या समारोपप्रसंगी सहाही गटांतील राष्ट्रीय विजेत्यांची घोषणा करून त्यांचा गौरव करण्यात आला.या स्पर्धेची पुढील आंतरराष्ट्रीय अंतिम फेरी २० आणि २१ डिसेंबर २०२६ रोजी चिन्मय विभूती येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. या फेरीत भारतासह जगभरातील चिन्मय मिशन केंद्रांमधून पात्र ठरलेले स्पर्धक सहभागी होतील..राष्ट्रीय स्तरावरील विजेतेगट अ (३ ते ६ वर्षे)प्रथम क्रमांक –मोनिरा पटेलद्वितीय क्रमांक –प्रज्वल रेगेतृतीय क्रमांक –धृव बालेगट ब (६ ते ८ वर्षे)प्रथम क्रमांक –वंश राजद्वितीय क्रमांक –गौरांशी कटारीयातृतीय क्रमांक – ईश्वरी उपाध्येगट क (८ ते १० वर्षे)प्रथम क्रमांक –दर्श सरदेसाईद्वितीय क्रमांक –वेदिका विवेकतृतीय क्रमांक –ए. निरंजनगट ड (१० ते १२ वर्षे)प्रथम क्रमांक – श्री लक्ष्मी बालकृष्णद्वितीय क्रमांक – यशस्वीणी महापात्रातृतीय क्रमांक – आराध्य प्रवीणगट ई (१२ ते १५ वर्षे)प्रथम क्रमांक –निलय तिवारीद्वितीय क्रमांक – नमन देवतृतीय क्रमांक –नियती मुरोरगट फ (१५ ते १८ वर्षे)प्रथम क्रमांक –एम.के. प्रांजलीद्वितीय क्रमांक –सोहम सोनवणेतृतीय क्रमांक – हेतवी पटेल.."भगवद्गीता हा केवळ ज्ञानाचा ग्रंथ नाही, तर तो जीवन जगण्याचा मार्गदर्शक आहे. जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ती आपल्याला मार्गदर्शन करते आणि आपल्या भावना, नातेसंबंध तसेच सभोवतालच्या जगाशी योग्य प्रकारे जुळवून घेण्यास मदत करते.लहान वयातच मुले जेव्हा गीतेचे पठण सुरू करतात, तेव्हा स्वाभाविकपणे त्यांना तिचा अर्थ समजून घेण्याची आणि तिचे ज्ञान आपल्या जीवनात आचरणात आणण्याची जिज्ञासा निर्माण होते."( स्वामी स्वरूपानंदजी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.