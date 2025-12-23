Pune Traffic Diversion : नाताळ सणानिमित्त लष्कर परिसरात वाहतूक बदल; एम. जी. रोडवर निर्बंध!

पुणे, ता. २३ : नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर लष्कर भागातील महात्मा गांधी रस्त्यावर नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी लष्कर परिसरात २४ आणि २५ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सात वाजल्यापासून तात्पुरता वाहतूक बदल करण्यात येणार आहे. वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी हा आदेश काढला आहे. त्यानुसार वाय जंक्शनवरून एम. जी. रस्त्याकडे येणारी वाहतूक १५ ऑगस्ट चौक येथे बंद करून, ती कुरेशी मशीद आणि सुजाता मस्तानी चौकाकडे वळविण्यात येणार आहे..इस्कॉन मंदिर चौकाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा आणि अरोरा टॉवरकडे जाणारी वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. ती एसबीआय हाऊस चौकातून उजवीकडे वळवून तीनतोफा चौक मार्गे लष्कर पोलिस ठाणेमार्गे वळविण्यात येणार आहे. व्होल्गा चौकातून महम्मद रफी चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात येऊन ती सरळ ईस्ट स्ट्रीट रस्त्याने इंदिरा गांधी चौकाकडे सोडण्यात येईल..Pune Election Nomination : पुणे महापालिका निवडणूक; पहिल्या दिवशी अर्ज भरण्याकडे उमेदवारांची पाठ!.इंदिरा गांधी चौकातून महावीर चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद ठेवून ती लष्कर पोलिस ठाणे चौकाकडे वळविण्यात येणार आहे. सरबतवाला चौकाकडून महावीर चौकाकडे जाणारी वाहतूकही बंद करण्यात येऊन ती ताबूत स्ट्रीट रस्त्याने पुढे सोडण्यात येईल. नागरिकांनी या तात्पुरत्या बदलांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.