घातपात, हलगर्जीपणा की गुन्हेगारी कृत्य... अजित पवारांच्या मृत्यूमागे नेमकं काय? पत्रकार परिषदेत सीआयडीनं कोणते संकेत दिले? वाचा...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाबाबत सीआयडीने पत्रकार परिषद घेतली आहे. आमदार रोहित पवार सीआयडीकडून अपघात प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी येणार होते. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्याच्या सीआयडी ऑफिसच्या बाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. अजित पवारांच्या अपघातप्रकरणी सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी अनेक खुलासे केले आहेत. तसेच याबाबत सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. .पत्रकार परिषदेत बोलताना सीआयडीचे अधिकारी सुनील रामानंद म्हणाले की, बारामती येथील २८ तारखेला झालेल्या विमान अपघात गांभीर्य लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे मृत्यू प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग केला आला. आकस्मित मृत्यूचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हा घातपात आहे का? हलगर्जीपणा आहे का? की गुन्हेगारी कृत्य घडले आहे का? या तिन्ही तपासा करायचा आहे..Ajit Pawar Plane Crash: ''आम्हांला काही पुरावे सापडले आहेत'', अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी सीआयडीची पत्रकार परिषद.सुनील रामानंद म्हणाले की, वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे फॉरेन्सिक लॅब, केंद्रातील अनेक संस्था आपल्याला मदत करत आहेत. AAIb याचा निष्कर्ष लक्षात घेणार आहोत. राज्य शासनाने सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा ही निर्णय घेतल आहे. तीनपैकी काही निष्पन्न झाल्यास सीआयडी योग्य अशा कलमाखाली न्यायालयात तजबेज ठेवले आहे. तपास योग्य दिशेने चालला आहे. यावर अनेक एजन्सी काम करत आहे. .Solapur News: चक्क.. सरकारी जागांची खरेदी-विक्री; आ. विजय देशमुखांनी विधानसभेत उठवला आवाज, साेलापूर जिल्ह्यात नेमकं काय घडलं!.ते म्हणाले की, या प्रकरणाचा वेगाने तपास केला जात आहे. एसपीसीआयडी पुणे मुख्य आहेत. ते या तपासाचे प्रमुख आहे. या अपघात प्रकरणाचा समाधानकारक तपास सुरू आहे. VSR वर DGCA ने कारवाई केली आहे. आज हलगर्जीपण आढळला आहे, असे संकेत देत सुनील रामानंद यांनी सांगितले की, तपासात टाईमलाइन नाहीत. अनेक पुरावे समोर आले आहेत. काही आहेत ते ही लवकर मिळवू, असं त्यांनी सांगितले आहे.