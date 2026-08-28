पुणे

‘सिप्ला फार्मा’चा पुण्यातील औषध विक्री परवाना रद्द

‘सिप्ला फार्मा’चा पुण्यातील औषध विक्री परवाना रद्द
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पुणे, ता. २८ : डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) न मिळणाऱ्या औषधाच्या पॅकेजिंगवर बेकायदा जाहिरात केल्याप्रकरणी तसेच साठवणुकीत गंभीर अनियमिततेप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) वडकी (पुणे) येथील ‘सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड’ या कंपनीवर धडक कारवाई केली आहे. कंपनीचा ‘सी अँड एफ’ औषध विक्री परवाना २७ ऑगस्टपासून तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे.

‘एफडीए’ने जून २०२६ मध्ये वडकी येथील ‘सिप्ला फार्मा’च्या मुख्य गोदामावर कारवाई केली होती. त्यावेळी ‘रिॲक्टिन प्लस टॅब्लेट’या शेड्युल एच औषधाच्या पॅकेजिंगवर अनालजेसिक व अँटीपायरेटीक असा परवानगी नसलेला मजकूर छापल्याचे उघडकीस आले होते. अशा जाहिरातीमुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याविना परस्पर औषधे घेण्याची प्रवृत्ती वाढून नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ‘एफडीए’ने ११ लाख १९ हजार रुपयांचा साठा जप्त केला होता. संबंधित औषधाचा साठा बाजारातून परत मागविण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, कंपनीने या आदेशाचे योग्य पालन केले नाही. परिणामी ‘एफडीए’ने औषधे व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियमाअंतर्गत कंपनीचा परवाना रद्द केला असल्याचे ‘एफडीए’ने स्पष्ट केले.

औषधांची सुरक्षितता आणि नागरिकांचे आरोग्य याबाबत कोणतीही शिथिलता दाखविली जाणार नाही. ‘शेड्यूल एच’ औषधांची जाहिरात, विक्री आणि साठवणूक यामध्ये कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन होणे अत्यावश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन

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