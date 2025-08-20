पुणे

CM Devendra Fadnavis : ठाकरे ब्रँण्डला नागरिकांनी नाकारले आहे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची टीका

आता दोन भाऊ एकत्र आले आहेत. आता ठाकरे ब्रॅण्ड निवडून येणार असा प्रचार करून पतपेढीच्या निवडणुकीला विरोधकांनी राजकीय रंग दिला. मात्र लोकांनीच ठाकरे ब्रॅण्डला नाकारले.
पुणे - बेस्ट कामगारांच्या पतपेढी निवडणुकीचे राजकीयीकरण करू नये, अशी माझी सुरूवातीपासून भूमिका होती. पॅनेलमधील काही आमच्या पक्षाचे नेते निवडणूक लढवीत होते. परंतु, आम्ही कधीही याचे राजकीयीकरण होऊ दिले नाही.

