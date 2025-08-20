CM Devendra Fadnavis : ठाकरे ब्रँण्डला नागरिकांनी नाकारले आहे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची टीका

पुणे - बेस्ट कामगारांच्या पतपेढी निवडणुकीचे राजकीयीकरण करू नये, अशी माझी सुरूवातीपासून भूमिका होती. पॅनेलमधील काही आमच्या पक्षाचे नेते निवडणूक लढवीत होते. परंतु, आम्ही कधीही याचे राजकीयीकरण होऊ दिले नाही..याउलट, आता दोन भाऊ एकत्र आले आहेत. आता ठाकरे ब्रॅण्ड निवडून येणार असा प्रचार करून पतपेढीच्या निवडणुकीला विरोधकांनी राजकीय रंग दिला. मात्र लोकांनीच ठाकरे ब्रॅण्डला नाकारले आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.पुण्यात एका कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. अतिवृष्टीबाबत फडणवीस म्हणाले, ‘राज्यातील पूरपरिस्थिती आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. पावसाचा जोर असलेल्या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन लक्ष ठेवून आहेत. एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या तुकड्या बचावासाठी सज्ज आहेत. इशारा पातळीच्यावर गेलेल्या धरणातील विसर्ग वाढवायचा की नाही, याबाबत शेजारील राज्यांकडून चांगले सहकार्य मिळत आहे.’.अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर फडणवीस म्हणाले, ‘अतिवृष्टीमुळे राज्यातील १४ लाख एकर जमिनीवरील पिके नष्ट झाली आहेत. पंचनामे झाल्यावरच मदत देता येते. त्यामुळे तातडीने बाधित ठिकाणी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.काल, परवा आणि मागील आठवड्यात अशा चार दिवसात पाऊस झाला म्हणून मदत देता येत नाही. मदत देण्याची एक प्रक्रीया असते. याउलट मागणी न करता शासनाने मदतीसाठी पाऊल उचलले असल्याचे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले.’.‘आमदार रोहित पवारांनी मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर सिडकोतील भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. मात्र, रोहित पवारांनी पुरावे नसताना आरोप करू नये. पुराव्याशिवाय केलेल्या आरोपांना अर्थ नाही. पुण्याच्या जनता वसाहतीतील टीडीआर गैरप्रकाराबाबत मला माहिती नाही. मी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेईन. जर याठिकाणी बेकायदेशीर कामे सुरू असतील तर ती तातडीने थांबवण्यात येतील,’ असेही फडणवीस यांनी सांगितले..विसर्जन मिरवणुकीच्या वादात मुख्यमंत्र्यांची गरज नाही -पुण्यातील सार्वजनिक गणपती मंडळांमध्ये विसर्जन मिरवणूकीवरून वाद सुरू आहे. याकडे लक्ष वेधले असता फडणवीस म्हणाले, ‘‘पुण्याच्या गणेशोत्सवात दरवर्षी असे प्रश्न म््रनर्मिाण होत असतात. पुणेकर आणि पोलिस प्रशासन मिळून हे प्रश्न सोडवतील. आजवर मुख्यमंत्र्यांना पुण्याच्या गणेशोत्सवाच्या प्रश्नात लक्ष घालावे लागले नाही. अन पुढेही मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालण्याची गरज नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.