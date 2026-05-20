Pune Politics : नगरसेवकांच्या नातेवाईकांच्या नावाने सार्वजनिक जागांचे नामकरण थांबवण्यासाठी नागरिकांची राज्य सरकारकडे धाव

पुणे : पुणे महापालिकेच्या नगरसेवक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावाने सार्वजनिक जागांचे नामकरण करण्याच्या प्रथेविरोधात नागरिकांनी आता थेट राज्य सरकारकडे धाव घेतली आहे. शासनाने परिपत्रक काढून अशा प्रकारच्या नामकरणास बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सुरू केली आहे, अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्त्या, ज्येष्ठ पत्रकार विनीता देशमुख यांनी दिली. .पुणे महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या बैठकीत सार्वजनिक मालमत्तांच्या नामकरणासंदर्भातील २६ वर्ष जुना निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. 'सकाळ'ने हे वृत्त प्रकाशित करून तो चव्हाट्यावर आणला. हा जुना निर्णय रद्द केल्याने महापालिकेच्या रस्ते, उद्याने, सभागृहे आणि इतर मालमत्तांना नगरसेवकांच्या नातेवाईकांची नावे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .त्यास आता नागरिकांनी विरोध सुरू केला आहे. 'सकाळ'कडे अनेक नागरिकांनी यासंदर्भात त्यांची मते व्यक्त केली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांच्या नातेवाईकांची नावे देण्यास विरोध करणारी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. करदात्यांच्या पैशातून उभारण्यात आलेल्या उद्याने, रस्ते, सभागृहे, चौक, वाचनालये, जलतरण तलाव यांसारख्या सार्वजनिक मालमत्तांचा वापर राजकीय प्रसिद्धी आणि वैयक्तिक गौरवासाठी होत आहे. सार्वजनिक मालमत्तांना समाजासाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचीच नावे द्यावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे..पुण्यासह अनेक शहरांत नामकरण समित्यांमार्फत नगरसेवकांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आले आहेत. नामकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवावा, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.