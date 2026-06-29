Eleventh Admission : आजपासून अकरावीची पहिली विशेष फेरी; पुढील प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक ६ जुलैला होणार जाहीर

पुणे - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी सोमवारपासून (ता. २९) पहिली विशेष फेरी राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅप) नवीन विद्यार्थ्यांची नोंदणी, अर्ज भाग एकमध्ये दुरूस्ती, महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम भरणे, प्रवेश अर्ज लाॅक करणे या प्रक्रियेला सोमवारपासून ते बुधवारपर्यंत (ता. १) मुदत आहे. या फेरीची वाटप यादी शुक्रवारी (ता. ३) जाहीर होणार आहे..राज्यातील नऊ हजार ६६९ कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील एकूण २२ लाख १४ हजार ४०६ जागांसाठी अकरावीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या जागांसाठी राज्यातील एकूण १४ लाख ३७ हजार ६५६ विद्यार्थ्यांकडून नोंदणी करण्यात आली आहे.‘कॅप’अंतर्गत १८ लाख २६ हजार १७९ जागांपैकी एकूण सहा लाख ४५ हजार ७०९ जागांवर प्रवेश निश्चित झाले आहेत.तर कोट्याअंतर्गत एकूण तीन लाख ८८ हजार २२७ जागांपैकी एक लाख २८ हजार ५०३ जागांवर प्रवेश झाले आहेत. अकरावी प्रवेशाच्या आतापर्यंत तीन नियमित फेऱ्यांमधून कॅप आणि कोटा या अंतर्गत एकूण सात लाख ७४ हजार २१२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे..पहिल्या विशेष फेरीचे वेळापत्रकनवीन विद्यार्थ्यांची नोंदणी, ‘भाग एक’मधील दुरुस्ती, महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम नोंदविणे, प्रवेश अर्ज लाॅक करणे : २९ जून ते १ जुलैअलॉटमेंट प्रोसेस : २ जुलैवाटप प्रक्रिया, पोर्टलवर फेरीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालय वाटप यादी प्रदर्शित करणे, विद्यार्थ्यांना लॉगिनमध्ये प्रवेशासाठी वाटप झालेल्या महाविद्यालयांचा तपशील प्रदर्शित करणे, कनिष्ठ महाविद्यालयांना वाटप केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी देणे, प्रवेश फेरीचा कट-ऑफ जाहीर करणे, विद्यार्थ्यांना ‘एसएमएस’द्वारे संदेश पाठविणे : ३ जुलै.वाटप केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयास सहमत असल्यास विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची प्रक्रिया करणे, कागदपत्र पडताळणीसाठी वाटप केलेल्या महाविद्यालयात उपस्थित राहणे आणि दिलेले शुल्क भरणे, विद्यार्थ्यांना वाटप केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करणे : ३ ते ६ जुलैपुढील प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करणे : ६ जुलैकनिष्ठ महाविद्यालय संबंधित कामकाजासाठी राखीव : ७ जुलैरिक्त जागा प्रदर्शित करणे : ८ जुलै.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.