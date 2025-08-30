Pune Update : नदी, नाल्यांवर प्रक्रिया प्रकल्प उभारू, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ; अधिकाऱ्यांची लवकरच संयुक्त बैठक

पुणे : ‘जिल्ह्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी या नद्यांना मिळणाऱ्या छोट्या नदी-नाल्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल,’’ अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शुक्रवारी (ता. २९) दिली..जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समितीची (दिशा) आढावा बैठक राज्यमंत्री मोहोळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार बापूसाहेब पठारे, आमदार बाबाजी काळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते..जिल्ह्यात सुरू असलेले रस्ते विकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि कल्याण विभागाच्या योजनांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. विशेषतः केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय वाढविण्याची सूचना या वेळी करण्यात आली.या वेळी मोहोळ म्हणाले, ‘‘औद्योगिक, शैक्षणिक, तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात जिल्हा अग्रस्थानी आहे. जिल्ह्यातील जलप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत आहे. ग्रामीण, शहरी भागातील गटारातील, तसेच औद्योगिक सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये मिसळल्याने पाणी प्रदूषण वाढले. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारले जात आहेत. मात्र, फक्त प्रमुख नद्यांवरच प्रकल्प उभारून उपयोग होणार नाही, तर उपनद्या, नाले आणि गटार पाण्यावरही शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया होणे अत्यावश्यक आहे.’’.दरम्यान, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पुणे जिल्हा परिषदेकडून दाह नवे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. यामुळे कचरा व्यवस्थापन, मल:निस्सारण, तसेच स्वच्छता उपक्रमांना चालना मिळून पर्यावरण संतुलन साधण्यास मदत होणार आहे. नदी स्वच्छता, शाश्वत कचरा व्यवस्थापन, हरित ऊर्जा निर्मिती, ग्रामीण विकास आणि शहरी भागातील मूलभूत सुविधा या सर्वच क्षेत्रात कार्यक्षम, पारदर्शक अंमलबजावणीला जिल्हा विकास समितीचे प्राधान्य असल्याचे मोहोळ म्हणाले..शहरातील रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पुणे मेट्रो उपयुक्त ठरत आहे. जुलैमध्ये एक लाख ९२ हजार प्रवाशांनी मेट्रोतून प्रवास केला. ऑगस्टमध्ये ही संख्या दोन लाख १३ हजार एवढी झाली आहे. सध्या मेट्रोच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत. त्याची तांत्रिक तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामे सुरू होतील. त्यादृष्टीने या कामांना गती द्यावी.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलच्या नूतनीकरणाचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. नव्या टर्मिनलच्या जागेच्या अधिग्रहणाचे काम सुरू करण्यात आले असून, आखणीचे (मार्किंग) काम पूर्ण झाले आहे.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.