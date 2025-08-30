पुणे

Pune Update : नदी, नाल्यांवर प्रक्रिया प्रकल्प उभारू, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ; अधिकाऱ्यांची लवकरच संयुक्त बैठक

Clean Rivers Pune : पुण्यातील नद्या व नाले प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी महत्त्वपूर्ण शासकीय यंत्रणा एकत्रितपणे काम करणार आहेत.
Pune Update
Pune Update Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘जिल्ह्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी या नद्यांना मिळणाऱ्या छोट्या नदी-नाल्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल,’’ अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शुक्रवारी (ता. २९) दिली.

Loading content, please wait...
pune
Pune Municipal Scheme
Pune Municipal Project
mayor of Pune
Maharashtra transgender initiatives
Maharashtra water supply plan
Pune rain forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com