पुणे

Pune News : वाहनचालकांनो, व्हा दंडाच्या थकबाकीतून मुक्त; आजपासून लोकअदालत

पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे शहर वाहतूक पोलिसांच्या वतीने या लोकअदालतीत वाहतूक नियमभंगांच्या दंडांमध्ये तडजोडीने जास्तीत जास्त सवलत दिली जाणार आहे.
rto fine
rto finesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - विना हेल्मेट, सीटबेल्ट न लावता वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे, विना नंबरप्लेट गाडी चालविणे यांसह अनेक प्रकारच्या वाहतूक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत आता वाहनचालकांना सवलत मिळणार आहे. प्रलंबित दंड जास्तीत जास्त सवलतीने भरण्याची संधी पुणेकरांना बुधवारपासून (ता. १०) शनिवारपर्यंत (ता. १३) होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
rto
Traffic rules
lok adalat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com