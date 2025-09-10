Pune News : वाहनचालकांनो, व्हा दंडाच्या थकबाकीतून मुक्त; आजपासून लोकअदालत

पुणे - विना हेल्मेट, सीटबेल्ट न लावता वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे, विना नंबरप्लेट गाडी चालविणे यांसह अनेक प्रकारच्या वाहतूक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत आता वाहनचालकांना सवलत मिळणार आहे. प्रलंबित दंड जास्तीत जास्त सवलतीने भरण्याची संधी पुणेकरांना बुधवारपासून (ता. १०) शनिवारपर्यंत (ता. १३) होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत मिळणार आहे..पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे शहर वाहतूक पोलिसांच्या वतीने या लोकअदालतीत वाहतूक नियमभंगांच्या दंडांमध्ये तडजोडीने जास्तीत जास्त सवलत दिली जाणार आहे. १० ते १३ सप्टेंबर दरम्यान येरवडा पोस्ट ऑफिसशेजारी वाहतूक शाखेच्या कार्यालयात सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेत प्रलंबित दंड सवलतीच्या दरात भरून पुणेकरांना थकबाकीमुक्त होता येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली..दावा तडजोडीतून निकाली निघणारमुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पुण्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये १३ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र महाजन, सचिव न्यायाधीश सोनल पाटील, मोटार वाहन न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी. पाटील, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, वाहतूक शाखा यांच्या पुढाकारातून यंदाच्या लोकअदालतीत वाहतूक नियमभंगांसाठी आकारलेल्या दंडात्मक ई-चलनाचे दावे तडजोडीतून निकाली काढण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे..या दंडात मिळणार सवलतविनाहेल्मेट दुचाकी चालविणेसीट बेल्ट न लावता चारचाकी चालविणेसिग्नल तोडणेवेगमर्यादा ओलांडणेचुकीचे पार्किंगवाहन चालविताना मोबाइलचा वापरविनापरवाना, विना पीयूसी वाहन चालविणेफिटनेस प्रमाणपत्र नसणेचुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालविणेनंबरप्लेट नसणे .या दंडात नाही सवलतमद्यपान करून वाहन चालविणेअपघात करून पळ काढणेनिष्काळजीपणे वाहन चालवून प्राणांतिक अपघातास कारणीभूत होणेअल्पवयीन मुलाने वाहन चालविणेअनधिकृत शर्यतगुन्ह्यांसाठी वाहनांचा वापरन्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असलेली प्रकरणेअन्य राज्यातील वाहतूक नियमभंगांची चलने.राष्ट्रीय लोकअदालतीत नागरिकांना वाहतूक चलनांचा प्रलंबित दंड सुलभपणे भरून कायदेशीरपणे थकबाकीमुक्त होता येणार आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा.- महेंद्र महाजन, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश पुणेया उपक्रमातून नागरिकांना जास्तीत जास्त सवलतीत दंड भरून वाहतूक नियमभंगांची चलने तडजोडीने निकाली काढता येतील; तसेच वाहतूक शिस्तीबाबत जनजागृतीही होईल.- सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.