Pune Chandoli Budruk: चांडोलीत ढगफुटीचा कहर! नारळाचे झाड अंगावर पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू; ९० हून अधिक कुटुंबांचे मोठे नुकसान

महाळुंगे पडवळ : चांडोली बुद्रुक (ता.आंबेगाव) येथे मंगळवार (ता.२) दुपारी ढगफुटी सदृश्य वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला. नारळाचे झाड अंगावर पडून शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. पंचक्रोशीतील ९० हून शेतकऱ्यांची घरे, गोठे व कांदा चाळींचे पत्रे उडाले आहेत. विजेचे २० ते २५ खांब आणि ८० हून अधिक आंब्याची झाडे जमीनदोस्त झाली आहेत..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.चांडोली बुद्रुक येथे झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसाचा फटका न्हायरेमळा, काळेमळा व बेलदत्तवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांना बसला. कळंब ते चांडोली बुद्रुक रस्त्यावर झाडे कोसळल्याने रस्ता दीड ते दोन तास वाहतुकीसाठी बंद होता. पाऊस व वादळी वारे असल्याने शेतकरी हरिभाऊ रघुनाथ थोरात (वय ७०) हे गोठ्यात थांबले होते. .गोठ्यात नारळाचे झाड अंगावर पडून त्यांचा मृत्यू झाला. तर सुलाबाई काशिनाथ सुकाळे (वय ७५) यांच्या हाताला व शांता अर्जन थोरात (वय ५५) यांच्या पायाला दुखापत झाली आहे. किसन थोरात, सुरेश थोरात, अनाजी थोरात यांचे घराचे पत्रे उडून गेले. त्यांचा पूर्ण संसार उघड्यावर आला आहे. बाळू दादाभाऊ थोरात यांनी एक वर्षापूर्वी ९ लाख रुपये खर्च करून घर बांधले होते. त्यांचेही घराचे मोठे नुकसान झाले आहे. .संसार उपयोगी साहित्य पाण्यात आहे. त्यांना झोपायलाही जागा नाही. पोपट थोरात यांची घराची कौले,कांदा चाळीचे नुकसान झाले असून आंब्याची झाडेही पडली आहेत. यांच्यासह ९० हून अधिक शेतकऱ्यांची अशीच परिस्थिती झाली आहे. नवनाथ बांगर यांच्या पशुखाद्य कंपनी आणि गाई गोठ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.“चांडोली बुद्रक पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांचे घरे, गाईचे गोठे, कांदा चाळी व शेती मालाचे जवळपास कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने त्वरित नुकसानीचे पंचनामे करावेत,’’ अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेच्या सदस्या प्रीती प्रवीण थोरात पाटील यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.