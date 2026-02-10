ढगाळ वातावरणाने उडविली आंबा उत्पादकांची झोप
ढगाळ वातावरणामुळे आंबा उत्पादक चिंतेत
ढेबेवाडी- काळगाव विभागातील स्थिती; भुरीसह तुडतुड्यांचाही प्रादुर्भाव
ढेबेवाडी, ता. १० : भरपूर मोहर आणि त्यातून डोकावणाऱ्या छोट्या छोट्या कैऱ्या यामुळे यंदा आंब्याचे चांगले उत्पन्न मिळेल, या आशेवर असलेल्या विभागातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांची काळजी आता ढगाळ वातावरण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाने वाढवली आहे.
विभागात अनेक शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आंब्याच्या बागा आहेत. त्याशिवाय शेताच्या बांधावर आणि घराच्या परिसरातही अनेकांनी आंब्याची लागवड करून त्याची जोपासनाही चांगल्या पद्धतीने केल्याचे दिसून येत आहे. दरवर्षी आंबा लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये परिसरात वाढच होत आहे. डोंगरपट्ट्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आंब्याच्या बागा असून, सपाटीच्या गावांमध्येही फळबागा बहरल्या आहेत. पूर्वी डोंगर भागात रस्ते व पाण्याची व्यवस्था नसतानासुद्धा शेतकऱ्यांनी डोक्यावरून घागरीने पाणी आणून बागा जगविल्या आहेत. बागेतील खत व पाणी व्यवस्थापनासह वनव्यांपासून झाडांचे रक्षण करण्यासाठी शेतकरी जिवाचे रान करतात.
हापूस, केशर, रत्ना यासह रायवळ आंब्याने परिसरातील अनेक कुटुंबांना मोठा आर्थिक हातभार दिला असून, त्यांचे वार्षिक आर्थिक गणित याच हंगामावर अवलंबून असते. यंदाच्या हंगामात चांगल्या पद्धतीने आलेला मोहर आणि त्यानंतर छोट्या-छोट्या कैऱ्यांनी लगडलेली झाडे यामुळे यंदा आंब्यातून चांगले. उत्पन्न मिळेल या आनंदात असलेले विभागातील आंबा उत्पादक शेतकरी आता सततचे ढगाळ वातावरण आणि किडींच्या प्रादुर्भावाने काळजीत पडले आहेत. सध्या झाडे मोहराने फुलली असली तरी वांझ मोहराचे प्रमाण जास्त आहे. उत्पादनात त्यामुळे मोठी घट होण्याची भीती आहे.
आंब्यावर रासायनिक कीटकनाशकांचा अतिप्रमाणात वापर केल्याने मित्रकिडींचा अभाव जाणवत आहे. परिणामी, परागीभवनात अडथळा येऊन वांझ मोहराचे प्रमाण वाढले आहे. तुडतुडे व भुरीचाही प्रादुर्भाव असल्याने उत्पादनावर विपरित परिणाम होण्याची भीती आहे.
- राजू ऊर्फ सूर्यकांत काळे, काळगाव
साबळेवाडी : मोठ्या प्रमाणात आलेल्या मोहराने झाकून गेलेले आंब्याचे झाड.
