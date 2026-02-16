Pune News : आसावरी जगदाळेंच्या नोकरीच्या प्रलंबित प्रस्तावाला वेग; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आयुक्तांना फोन

पुणे - पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले पुण्यातील संतोष जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे यांना पुणे महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव जवळपास सात महिन्यापासून प्रलंबित आहे. त्यावर शासनस्तरावर आज (ता. १६) त्यात मोठी घडामोड घडली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जगदाळे यांच्या प्रस्तावाबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे चौकशी केली. शिंदे यांनी नगरविकास विभागाकडून या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मंजुरी दिली जाईल असे सांगितले आहे..पहलगाम हल्ल्यानंतर या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यातील जगदाळे कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. यावेळी आसावरी जगदाळे यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते.जगदाळे यांनी नगरविकास विभागाकडे सेवेत सामावून घेण्याची विनंती केली होती. या संदर्भात विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे शिफारस पत्र दिले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते..महापालिकेने ऑगस्ट महिन्यात आसावरी जगदाळे यांनी प्रस्ताव पाठवला होता. पण त्यानंतर त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज आयुक्तांशी चर्चा करून जगदाळे यांच्या प्रस्तावाबाबत विचारणा केली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनीही आयुक्तांसोबत चर्चा केली..आसावरी जगदाळे यांच्या शिक्षणाला समकक्ष असे पद महापालिकेत देऊन त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शासन सहानुभूतिपूर्वक हा निर्णय घेत असून विशेष बाब म्हणून तिच्या नेमणुकीला मंजुरी देण्यात येईल असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नगरविकास विभागाकडून प्रस्ताव आली की पुणे महापालिकेची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. यासंदर्भात आयुक्त नवल किशोर राम यांना विचारले असता यास दुजोरा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.