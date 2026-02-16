पुणे

Pune News : आसावरी जगदाळेंच्या नोकरीच्या प्रलंबित प्रस्तावाला वेग; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आयुक्तांना फोन

पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले पुण्यातील संतोष जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे यांना पुणे महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव जवळपास सात महिन्यापासून प्रलंबित.
पुणे - पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले पुण्यातील संतोष जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे यांना पुणे महापालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव जवळपास सात महिन्यापासून प्रलंबित आहे. त्यावर शासनस्तरावर आज (ता. १६) त्यात मोठी घडामोड घडली.

