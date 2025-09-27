पुणे

Ramesh Chennithala : विदर्भ-मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीपेक्षा फडणवीस व मोदी यांच्यात गडचिरोलीतील खनिकर्म माफियावरच चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, त्या भेटीत पूरग्रस्तांना मदत करण्यापेक्षा गडचिरोलीतील खनिकर्म माफियावरच चर्चा झाली.
Ramesh Chennithala

Ramesh Chennithala

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - 'विदर्भ-मराठवाड्याला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे, पुरामध्ये दीडशे जणांचा मृत्यू झाला आहे. आम्ही मदतीसाठी पोहोचलो आहोत. मात्र अजूनही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत जाहीर केलेली नाही.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Gadchiroli
Marathwada
vidarbha
Discussion
flood news
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com