MPSC Group C Online Exam Protest: एमपीएससी गट-क ऑनलाइन परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध; फडणवीसांचे चर्चेनंतरच अंतिम निर्णयाचे आश्वासन

प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ ही संगणक प्रणाली आधारित (ऑनलाइन) पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. राज्य सरकारने गट-क संवर्गातील सर्व पदे एमपीएससीकडे वर्ग केल्याचे स्वागत असले, तरी ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय लाखो विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने मागे घेऊन परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी यावेळी दिला आहे..एमपीएससीने नुकतीच ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६’ची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या भरती प्रक्रियेत लिपिक-टंकलेखक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, कर सहाय्यक, उद्योग निरीक्षक आणि तांत्रिक सहाय्यक अशा एकूण २ हजार ६१९ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी संगणक प्रणालीद्वारे २७ जून ते १७ जुलैदरम्यान अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मात्र ऑनलाइन परीक्षांमुळे पेपरफुटी, डमी उमेदवार, तांत्रिक फेरफार आणि खासगी कंपन्यांवरील अवलंबित्व वाढण्याची भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, ‘स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन’चे अध्यक्ष महेश घरबुडे म्हणाले, ‘‘आमचा एमपीएससीवर पूर्ण विश्वास आहे, परंतु ऑनलाइन परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर आमचा अजिबात विश्वास नाही. विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन परीक्षेची कोणतीही मागणी करण्यात आली नव्हती. मग अचानक परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचे नेमके कारण काय? ऑनलाइन पद्धतिने झालेल्या परीक्षेमध्ये पेपरफुटी आणि गैरव्यवहारांच्या घटना पाहता या कंपन्यांवर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. तसेच ऐन परीक्षेच्या वेळी सर्व्हर डाऊन होणे, संगणक बंद पडणे यांसारख्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवर परीक्षेच्या वेळेस अतिरिक्त मानसिक ताण येतो.’’.‘‘गट- ‘क’ ची सर्व पदे एमपीएससीकडे वर्ग केल्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्याच परीक्षा खासगी संस्थांच्या धर्तीवर ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात आहे. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये यापूर्वी पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि तांत्रिक त्रुटींच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षेचा निर्णय तातडीने रद्द करून आगामी सर्व भरती परीक्षा एमपीएससीमार्फत ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात.’’- नितीन आंधळे, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक.‘‘एमपीएससी परीक्षा ऑनलाइन घेण्याबाबत कोणताही निर्णय विद्यार्थ्यांवर एकतर्फी लादला जाणार नाही. देशातील बहुतांश स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन होत आहेत. कोणताही निर्णय विद्यार्थ्यांवर एकतर्फी लादला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांशी व्यापक चर्चा करून, त्यांना विश्वासात घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. हा बदल विद्यार्थ्यांच्याच हितासाठी आहे हे त्यांना समजावून सांगावे, अशा स्पष्ट सूचना मी एमपीएससीच्या अध्यक्षांना दिल्या आहेत.’’- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.‘‘भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी आणि उमेदवारांच्या मनातील अनिश्चितता दूर व्हावी, यासाठी आम्ही ऑनलाइन (सीबीटी) परीक्षेचा निर्णय घेतला आहे. ऑफलाइन पद्धतीत परीक्षा केंद्रांच्या मर्यादांमुळे भरती प्रक्रियेला विलंब होत होता. सीबीटीमुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि वेग येईल. पूर्वीच्या तांत्रिक अडचणींवर मात करत आणि लॉजिस्टिक व सुरक्षिततेची काटेकोर दक्षता घेऊनच आयोगाने पूर्ण तयारीने हा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेचे संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण आणि प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता आयोगाकडेच राहणार आहे. त्यामुळे, उमेदवारांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता गट-क परीक्षेची तयारी करावी.’’- महेंद्र हरपाळकर, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.