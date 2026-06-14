पुणे

Pune Nashik High Speed: पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मूळ आराखड्यानुसारच; जीएमआरटी अडथळा नसल्याचा तज्ज्ञांचा निष्कर्ष

पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग मूळ आराखड्यानुसारच आंबेगाव-खेड-जुन्नर मार्गे जावा, जीएमआरटी प्रकल्प अडथळा नसल्याचा तज्ज्ञांचा प्राथमिक निष्कर्ष; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सुधारित अहवाल सादर होणार
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Rail Infrastructure Alignment: Retaining the Original 231-Km Semi-High Speed Track Design

esakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : पुणे-नाशिक प्रस्तावित रेल्वे मार्ग आंबेगाव, खेड व जुन्नर तालुक्यातूनच जावा, यासाठी परदेशातील काही तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली असून खोडद येथील जागतिक दुर्बीण (जीएमआरटी) प्रकल्पामुळे या मार्गाला कोणताही तांत्रिक अडथळा निर्माण होणार नसल्याचा त्यांचा प्राथमिक अभिप्राय असल्याची माहिती राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

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