पुणे

Pune News : थेट मुख्यमंत्र्यांनीच केली खड्ड्यांची तक्रार; पथ विभागाचे थाबे दणाणले

पुणे शहरातील लहान मोठ्या रस्त्‍यांना खड्डे पडले आहेत, रस्ते असमान पातळीत असल्याने वाहनाचालकांचे कंबरडे मोडण्याची वेळी आली आहे.
road potholes

road potholes

ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरातील लहान मोठ्या रस्त्‍यांना खड्डे पडले आहेत, रस्ते असमान पातळीत असल्याने वाहनाचालकांचे कंबरडे मोडण्याची वेळी आली आहे. याविरोधात नागरिक तक्रार करतातच, पण आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे खड्ड्यांची तक्रार केली. पुण्यातील रस्त्यांना खड्डे खूप पडले आहेत, रस्ते चांगले करा अशी सूचना केल्याने पथ विभागातही खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Alert
Road Development
Complaint
PWD
potholes
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com