पुणे

Pune News : ‘यशवंत’च्या जमीन खरेदी-विक्रीला स्थगिती; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

राज्य सरकारने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन २९९ कोटी रुपयांना घेण्यासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला परवानगी दिली होती.
yashwant Sugar Factory Land

yashwant Sugar Factory Land

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड - राज्य सरकारने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन २९९ कोटी रुपयांना घेण्यासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला परवानगी दिली होती. मात्र, या व्यवहारासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेतलेली नव्हती.

त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेत महसूल विभागाने तत्काळ तपासणी करावी आणि तोपर्यंत या व्यवहाराला स्थगिती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश नागपूर येथे दिले. त्यामुळे यशवंत कारखान्याच्या जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणाला स्थगिती मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
financial transactions
Lands
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com