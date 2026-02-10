Baramati News : अजित पवारांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील...

बारामती - सर्वांगिण विकास हाच एकमेव ध्यास बाळगून पस्तीस वर्षे बारामतीसाठी जिवाचे रान करणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा क्रीडासंकुलाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाने मंगळवारी (ता. 10) झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला..बारामती एमआयडीसीतील कटफळ रेल्वे स्थानकानजिक असलेल्या 25 एकरांच्या भूखंडावर क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्याच्या उदेदशाने भव्य क्रीडासंकुल उभारण्याचे अजित पवार यांचे स्वप्न होते. त्या दृष्टीने त्यांनी सातत्याने पाठपुरावाही केलेला होता, अनेक भाषणांमधून त्यांनी याचा उल्लेखही केला होता..दुर्देवाने 28 जानेवारी रोजी झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाल्यानंतर आता त्यांचा हा क्रीडासंकुलाचा प्रस्ताव मान्य करण्याचा निर्णय खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच घेतल्याने बारामतीतील या क्रीडा संकुलाची उभारणी होण्यातील निधीची अडचण दूर झाली आहे..आपल्या हयातीत अजित पवार यांनी कायमच निधी खेचून आणत बारामतीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. हे क्रीडासंकुल झाल्यास ग्रामीण भागातील खेळाडूंना उत्तम सुविधा मिळतील व त्यातून एखादा ऑलिंपिक पदक विजेता निर्माण होईल, असा त्यांना कायमच विश्वास वाटत होता. त्या साठी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा या क्रीडासंकुलात असाव्यात या दृष्टीने त्याचे नियोजन केलेले होते.अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांनी बारामती परिसरात हाती घेतलेल्या विविध विकास प्रकल्पांचे पुढे काय होणार याची बारामतीकरांमध्ये मोठी चर्चा होती. आजच्या या निर्णयाने बारामतीकरांना दिलासा मिळाला असून आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यामुळे निधीची ओघ बारामतीला सुरुच राहिल, असा विश्वास बारामतीकरांना वाटत आहे..शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार...या संकुलाच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासनाकडे आवश्यक तो प्रस्ताव पाठविण्याचे काम सुरु आहे, सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर क्रीडा संकुलाच्या इमारतीचे काम सुरु होईल. जागा उपलब्ध झालेली आहे.– जगन्नाथ लकडे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पुणे..बारामतीच्या नियोजित क्रीडा संकुलात हे असेल....400 मीटर सिंथेटिक ट्रॅकऑलिंपिक साईजचा जलतरण तलावपॅव्हेलियन इमारतस्केटींग रिंगआर्चरी रेंजबास्केट बॉल क्रीडांगणसायकल ट्रॅकरनिंग ट्रॅक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.