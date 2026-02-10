पुणे

Baramati News : अजित पवारांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील...

आपल्या हयातीत अजित पवार यांनी कायमच निधी खेचून आणत बारामतीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.
मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - सर्वांगिण विकास हाच एकमेव ध्यास बाळगून पस्तीस वर्षे बारामतीसाठी जिवाचे रान करणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा क्रीडासंकुलाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाने मंगळवारी (ता. 10) झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला.

