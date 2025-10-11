पुणे

Pune News : फडणवीसांनी युतीचा निर्णय सोपविला स्थानिक नेतृत्वावर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पाच जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जिथे शक्य आहे तेथे युती केली जाईल. जेथे शक्य नाही तेथे स्वतंत्र लढायचे असले तरी स्थानिक नेते याचा निर्णय घेतील. पण स्वतंत्र निवडणूक लढवताना मित्रपक्षावर टोकाची टीका करू नये अशा सूचना पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

