Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमांतर्गत पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ४-जी प्रणालीचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ओडिशातील झारगुडा येथे झाला.
पुणे - 'देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी संपर्क तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची आहे. बीएसएनएलने स्वदेशी कंपन्यांना एकत्र आणून विकसित केलेली ४-जी प्रणाली गावागावात पोहोचून आरोग्य, शिक्षण, शेती, उद्योग-व्यवसाय यामध्ये नवी क्रांती घडवेल. शासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल, अशा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी व्यक्त केला.

