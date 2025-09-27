Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे - 'देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी संपर्क तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची आहे. बीएसएनएलने स्वदेशी कंपन्यांना एकत्र आणून विकसित केलेली ४-जी प्रणाली गावागावात पोहोचून आरोग्य, शिक्षण, शेती, उद्योग-व्यवसाय यामध्ये नवी क्रांती घडवेल. शासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल, अशा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी व्यक्त केला..आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमांतर्गत पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ४-जी प्रणालीचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ओडिशातील झारगुडा येथे झाला. महाराष्ट्रात या सेवेचा प्रारंभ पुण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते येरवड्यातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सांस्कृतिक सभागृहात करण्यात आला..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय युवक कल्याण व क्रीडा राज्य मंत्री रक्षा खडसे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, श्रीरंग बारणे, आमदार सिद्धार्थ शितोळे, बापूसाहेब पठारे, भीमराव तापकीर, एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील मित्तल, बीएसएनएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक हरिंदर कुमार मक्कर आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 'या ४-जी सेवेच्या निर्मितीमुळे भारत हा पूर्णपणे स्वदेशी दूरसंचार प्रणाली विकसित करणारा जगातील पाचवा देश ठरला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या विकसित भारत या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा मोठा हातभार लागणार आहे. राज्य शासनाने लवकरच अकराशे सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला असून गावोगावी पोहोचणाऱ्या या स्वदेशी प्रणालीमुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील जनतेलाही याचा थेट लाभ मिळेल.'.एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'औद्योगिक क्रांतीनंतर देशासाठी हा मोठा अभिमानाचा क्षण आहे. पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीमुळे भारत तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक स्तरावर उंच झेप घेत आहे. बीएसएनएलच्या प्रयत्नांमुळे तोट्यातील कंपनी १८ वर्षांनंतर नफा कमावू लागली आहे.’.केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या, 'स्वदेशी तंत्रज्ञानामुळे देशाची सुरक्षितता अधिक बळकट होईल. बीएसएनएलने केवळ २२ महिन्यांत ही ४-जी प्रणाली विकसित करून दाखवली असून २५ हजारांहून अधिक गावांमध्ये यामुळे विकास साधला जाणार आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.