Pune News : मुख्यमंत्री घेणार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या नगरसेवकांची झाडाझडती; प्रदेशाध्यक्षांच्या कार्यक्रमांना गैरहजर राहणाऱ्या ९६ नगरसेवकांना नोटीस

पुणे - भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या कार्यक्रमाला दांड्या मारणाऱ्या तसेच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी तोंड दाखवून निघून जाणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या १२६ पैकी ९६ नगरसेवकांना पक्षाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने खळबळ उडालेली आहे. त्यातच आता पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आढाव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (ता. १४) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या नगरसेवकांची संयुक्त बैठक घेणार असून, त्यात पदवीधरसाठी किती नोंदणी केली यावरून झाडाझडती घेतली जाणार आहे..विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघ या दोन्ही जागा भाजपकडून लढविल्या जात आहेत. या निवडणुकीसाठीची तयारी गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपकडून केली जात होती. या निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग आला असून, त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण देखील मैदानात उतरले आहेत. मात्र, भाजपच्या नगरसेवकांना या निवडणुकीचे गांभीर्य नसल्याने याची वरिष्ठांनी योग्य ती दखल घेतली आहे..पुणे पदवीधरच्या भाजपच्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव आणि शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या प्रचाराचा प्रारंभ पुण्यात रवींद्र कदम यांच्यासह अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये झाला. या कार्यक्रमासाठी भाजपच्या नगरसेवकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, बहुतांश नगरसेवकांनी कार्यक्रमाला दांड्या मारल्या. काही नगरसेवक उपस्थित राहिले, त्यातीलही बहुतांश नगरसेवकांनी कार्यक्रम सुरू होताच काढता पाय घेतला.कार्यक्रम संपत आलेला असताना बोटावर मोजण्याइतके नगरसेवक उपस्थित होते. त्याची गंभीर दखल पक्षाने घेतली होती. त्यानुसार सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी १२६ पैकी ९६ नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटीसचे उत्तर न देणाऱ्या नगरसेवकांचे शिस्तपालन समितीकडून निलंबन किंवा अन्य कारवाई होऊ शकते..नगरसेवकांची होणार परीक्षापदवीधर व शिक्षक या दोन्ही मतदारसंघाच्या मतदानासाठी अवघे १० दिवस शिल्लक आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये उमेदवारांना पोहोचण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे भाजपने मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, मंत्रिमंडळातील मंत्री, आमदार, खासदार यासह संघटनेतील महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीची जबाबदारी दिली आहे. पुणे जिल्ह्यात ८८ हजारांपेक्षा जास्त मतदार पदवीधरसाठी आहेत. पण पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवडमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी मतदारनोंदणी झाली आहे..या दोन्ही शहरातील नगरसेवकांना पक्ष संघटनेकडून वारंवार मतदारांची नोंदणी करून घेण्याबाबत आवाहन करण्यात आले होते. पण अनेकांनी या निवडणुकीचा आपला काही संबंध नाही अशा पद्धतीने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारी बावधन येथील एका हॉटेलमध्ये या नगरसेवकांची बैठक घेणार आहेत. त्यावेळी प्रत्येक नगरसेवकाने किती मतदारांची नोंदणी केली, त्यात भाजपला मतदान किती करतील?, काठावरचे मतदार आणि विरोधात मतदान करू शकणारे मतदार अशी अ, ब, क श्रेणी बनवून आणण्याचे निरोप नगरसेवकांना दिले आहेत..या बैठकीत फडणवीस आणि चव्हाण यांच्याकडून कोणत्याही नगरसेवकाला उठवून त्यांनी या निवडणुकीसाठी काय काम केले अशी विचारणा करण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सभागृहनेत्यांनी धाडलेल्या कारणे दाखवा नोटीस आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांकडून घेतली जाणारी शाळा यामुळे नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, या बैठकीनंतर फडणवीस हे विविध क्षेत्रातील मतदारांशीही संवाद साधणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.