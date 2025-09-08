CM Devendra Fadnavis : रामोशी-बेडर समाजाच्या विकासासाठी फडणवीस यांची ग्वाही, राजे उमाजी नाईक जयंतीनिमित्त घोषणा

गराडे : ‘‘रामोशी- बेडर समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे बिगर तारण कर्ज, तसेच समाजात उद्योजक व व्यावसायिक घडावेत, यासाठी १५ लाख रुपयांचे कर्ज बिगरव्याजी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोलिस भरतीसाठी विशेष योजना, तसेच शिक्षण व प्रशिक्षणाकरिता महाज्योती आणि सारथीमार्फत योजना राबवल्या जातील. रामोशी समाजाच्या विकासासाठी यापुढे ही सहकार्य करण्यात येईल,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..भिवडी (ता. पुरंदर) येथे आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या २३४व्या जयंतीनिमित्त पुरंदर तालुक्यातील आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जगद्गुरू प्रसन्ननंद पुरी, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, आमदार विजय शिवतारे, गोपीचंद पडळकर, राहुल कुल व विक्रम पाचपुते, माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, माजी आमदार संजय जगताप, संग्राम थोपटे व अशोक टेकवडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, भोर पुरंदर उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर, तहसीलदार विक्रम राजपूत, जालिंदर कामठे, बाबाराजे जाधवराव, राहुल शेवाळे, शेखर वढणे, साकेत जगताप, गंगाराम जगदाळे, विठ्ठल मोकाशी, संभाजी काळाणे, संदीप कटके.दिलीप कटके, संजय निगडे, आनंद जगताप, अमोल जगताप, जय मल्हार क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अंकुश जाधव, मल्हारी मार्तंड सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मोहन मदने, मनोहर ताथवडकर आदींसह संघटनेचे असंख्य पदाधिकारी उपस्थित होते. शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रयत्नामुळेच राज्यात इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र मंत्री व विविध महामंडळे अस्तित्वात आली. ‘महाज्योती’सारख्या संस्थेमुळे अनेक वंचित घटकांतील तरुण तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, वैमानिक होऊ शकले.’’.दौलत शितोळे प्रास्ताविकत म्हणाले, ‘‘माझ्याकडे कसलेही पद नसताना देवेंद्र भाऊंनी माझ्या पाठीवर थाप टाकली आणि राजे उमाजी नाईक यांची शासकीय जयंती व्हावी, ही माझी मागणी त्यांनी मान्य केली. त्यांनी आमच्या बऱ्याच मागण्या मान्य केले आहेत. आता दिवे येथे राजे उमाजी नाईक यांचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे ही मुख्य मागणी आमची आहे.’’.दरम्यान, या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते माजी मंत्री स्व. गिरीश बापट, माजी आमदार स्व. बाबूराव पाचर्णे, स्व. रामभाऊ जाधव, स्व. सुनील चव्हाण यांना मरणोत्तर जीवनगौरव पुरस्कार, तर बाबूराव जमादार, छगन जाधव व बाबूराव चव्हाण यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाने उभा केलेल्या कक्षाला भेट देऊन राजे उमाजी नाईक यांच्या प्रतिमेस अभिवादन केले. अंकुश जाधव व गणपत शितकल यांनी सूत्रसंचालन केले. गंगाराम जाधव यांनी आभार मानले..इंग्रजांविरुद्ध पहिली ठिणगी पेटवणारे आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक हे खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांप्रमाणेच त्यांनी गनिमी काव्याच्या साहाय्याने ब्रिटिशांना धडा शिकवला. समाजाच्या शौर्याची परंपरा आजही जिवंत असून, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.