पुणे

CM Devendra Fadnavis : रामोशी-बेडर समाजाच्या विकासासाठी फडणवीस यांची ग्वाही, राजे उमाजी नाईक जयंतीनिमित्त घोषणा

Ramoshi Community : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उमाजी नाईक जयंतीनिमित्त रामोशी समाजासाठी विविध शासकीय योजना जाहीर करत व्याजमुक्त कर्ज, शिक्षण व प्रशिक्षण योजनेची ग्वाही दिली.
CM Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis Announcement

esakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गराडे : ‘‘रामोशी- बेडर समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे बिगर तारण कर्ज, तसेच समाजात उद्योजक व व्यावसायिक घडावेत, यासाठी १५ लाख रुपयांचे कर्ज बिगरव्याजी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोलिस भरतीसाठी विशेष योजना, तसेच शिक्षण व प्रशिक्षणाकरिता महाज्योती आणि सारथीमार्फत योजना राबवल्या जातील. रामोशी समाजाच्या विकासासाठी यापुढे ही सहकार्य करण्यात येईल,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Former CM Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavis Latest News
Government schemes
CM Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavis October promise
Ramoshi-Bedar community development
Umaji Naik Jayanti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com