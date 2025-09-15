CM Devendra Fadnavis : संशोधनासाठी स्वातंत्र्य गरजेचे, देवेंद्र फडणवीस; ‘सीओईपी अभिमान पुरस्कार २०२५’ सोहळा

पुणे : ‘‘सीओईपीसारख्या नावाजलेल्या आणि दीर्घ परंपरा लाभलेल्या संस्थांमधून होणारे संशोधन समाजाच्या सर्वांगीण समृद्धीसाठी आवश्यक आहे. ‘सीओईपी’सह इतर शैक्षणिक संस्थांना अधिक स्वायत्तता उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे संशोधन अधिक फलद्रूप होईल. संशोधकांची संशोधक वृत्ती जोपासण्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य असेल तरच संशोधक मोकळ्या आणि मुक्त मनाने संशोधन करू शकतात, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. .‘सीओईपी’ तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे ‘अभियंता दिन’ आणि ‘सीओईपी अभिमान पुरस्कार २०२५’ सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, ‘सीओईपी’ तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुनील भिरूड, कुलसचिव डॉ. दयाराम सोनवणे, ‘सीओईपी’ माजी विद्यार्थी संघटनेचे मानद सचिव डॉ. सुजितकुमार परदेशी, ‘सीओईपी’ माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष भरत गीते आणि नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरमचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे आदी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, ‘‘ज्या काळी इंटरनेट आणि संगणकीय क्रांती झाली, त्यावेळी अनेक नोकऱ्यांवर गदा येईल, असा नकारात्मक सूर उमटला होता. मात्र, आपल्या याच शैक्षणिक संस्थांनी त्या क्रांतीला सामोरे जाईल असे कुशल मनुष्यबळ विकसित करून सिलिकॉन व्हॅली काबीज केली. आता एआय आणि काँटम कॉम्प्युटिंगचे युग आहे. मला आशा आहे की, या कृत्रिम बुद्धिमत्तेलाही भारतीय विद्यार्थी त्यांच्या नैसर्गिक बुद्धिमत्तेद्वारे सक्षमपणे सामोरे जातील.’’.पाटील म्हणाले, ‘‘भारतीय ज्ञान परंपरा पाश्चात्त्य देशांनी सातत्याने नाकारली. परंतु, भारतीयांनी आपल्या कामातून उत्तर देत ती परंपरा वेळोवेळी सिद्ध केली. पाश्चात्त्य देशात संशोधनावर अधिक भर दिल्याने त्यांनी अनेक प्रयोगांवर स्वामित्व हक्क मिळवले असून, त्यातून मिळणाऱ्या मानधनातून ते श्रीमंत होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात स्वामित्व हक्क मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ झाला असून, भविष्यात त्यातून आपण समृद्ध होऊ.’’ यावेळी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठात नव्याने बांधलेले ग्रंथालय व संगणक अभियांत्रिकी विभागाच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच माजी विद्यार्थी संघटनेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशनदेखील करण्यात आले. यावेळी प्रा. भिरूड यांनी मनोगत व्यक्त केले. गीते यांनी प्रास्ताविक केले. परदेशी यांनी आभार मानले..यांच्या कार्याचा गौरव‘एआरडीई’च्या माजी शास्त्रज्ञ वसंथा रामास्वामी यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले; तर विलास जावडेकर डेव्हलपर्स, पुणेचे संस्थापक आणि अध्यक्ष विलास जावडेकर, अमेरिकन सोसायटी ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअर्सचे माजी अध्यक्ष डॉ. महांतश हिरेमठ, स्ट्रडकॉम कन्सल्टंट्स प्रा. लि., पुणेचे व्यवस्थापकीय संचालक जयंत इनामदार, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उमेश वाघ, इलेक्ट्रोमेक मटेरिअल हँडलिंग सिस्टिम्स (इंडिया) प्रा. लि., पुणेचे व्यवस्थापकीय संचालक तुषार मेहेंदळे आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांना ‘सीओईपी’ अभिमान पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.