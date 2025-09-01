Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंबंधी कायदेशीर मार्ग काढण्याची सरकारची मानसिकता : देवेंद्र फडणवीस

पुणे : "मराठा आरक्षणासंदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत आरक्षणासंबंधी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला आहे. काही पर्याय निघाले, तर ते न्यायालयात कसे टिकतील, यावरही चर्चा झाली आहे. त्यासंबंधी अधिकची माहितीही मागविलेली आहे. या प्रश्नासंबंधी कायदेशीर मार्ग काढण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे. त्यावर सरकारचे काम सुरू आहे.' अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली..नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यावरील (सिंहगड रस्ता) फनटाईम चित्रपटगृह ते विठ्ठलवाडी या दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे तसेच मुठा नदीवरील शनिवार पेठ व जंगली महाराज रस्त्याला जोडणाऱ्या मेट्रोच्या पादचारी पुलाचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवारी झाले. त्यानंतर फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..Maratha Reservation : लासलगावच्या झणझणीत भेळ-भत्त्याचा मराठा आंदोलनाला पाठिंबा; सोनिया होळकरांकडून ३ हजार पाकिटे रवाना.फडणवीस म्हणाले, "मुंबईमध्ये मराठा आंदोलनास काही अटी व शर्तीवर परवानगी दिली होती. प्रत्यक्षात रस्त्यावर चुकीच्या गोष्टी घडल्या. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे राज्य सरकारकडून पालन केले जाईल. हा प्रश्न सामंजस्यातून सोडविण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. विखे पाटील यांनी त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण चर्चा नेमकी कोणाशी करायची ? माइकवर चर्चा होते का ? त्यांनी आम्हाला एक निवेदन दिलेले आहे. निवेदनातून काही मार्ग निघतो का, तेही आम्ही तपासून बघत आहोत. शेवटी सरकारला आडमुठेपणाची भूमिका घेता येत नाही. सरकारला कधीही अहंकार नसतो. चर्चेसाठी त्यांच्याकडून कोणी पुढे आले तर, हे काम लवकर पूर्ण होईल.'.आंदोलनामुळे मुंबईची कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे का ? या प्रश्नाबद्दल फडणवीस म्हणाले, "मुंबईमध्ये कायदा व सुव्यवस्था ढासळलेली नाही, काही ठिकाणी बंद व रास्ता रोको झाले, तिथे अर्ध्या तासात पोलिसांनी रस्ते खुले केले आहेत. मात्र काही भागात घडलेल्या घटना भूषणावह नाहीत. सरकारची आंदोलकांकडून तशी अपेक्षा नाही. त्याचेही समर्थन होणारे असेल, तर महाराष्ट्राची संस्कृती कुठे चालली आहे, याचा विचार करावा लागेल. आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव सांगणारे, त्यांचा इतिहास सांगणारे लोक आहोत. अशा पद्धतीने कोणी वागले, तर छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांच्या संस्कृतीचा अपमान करत आहोत का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.'.राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केल्यास तुमचेच तोंड पोळेलशिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रस पक्ष फोडण्यासह आरक्षणासंदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टिका केली होती. त्यावर "सुप्रिया सुळे यांच्यासह सर्वांनीच अशा सामाजिक प्रश्नावर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे बंद करावे, त्यातून आपलेच तोंड पोळते. मराठा समाजाचे प्रश्न इतके का चिघळले, असा प्रश्न सुळे यांनी स्वतःला विचारावा. त्यावर मार्ग कोणी काढला ? त्यांच्या काळात मार्ग निघाला का ? त्यांच्या अडीच वर्षाच्या सरकारच्या कालखंडात त्यांनी एकही निर्णय मराठा समाजासाठी घेतला नाही. जे निर्णय झाले ते मी, एकनाथ शिंदे यांनी घेतले, आता पुन्हा आमचे सरकार निर्णय घेत आहे.' अशा शब्दात फडणवीस यांनी टिका केली..फडणवीस म्हणाले- पत्रकारांवरील हल्ले महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारे नाहीत- केंद्राकडून न्याय मिळे हे कायदेतज्ज्ञ नव्हे, तर शरद पवार यांचे म्हणणे.- आरक्षणासंबंधीचा विषय केंद्राच्या नव्हे, तर राज्याच्या अखत्यारीतीलच.- आंदोलकांनी पहिल्या दिवशी घातलेल्या धुडगुसामुळे दुकाने बंद- सरकारने दुकाने बंद करण्यास सांगितल्याचा आरोप- पोलिस बंदोबस्तात दुकाने खुली करण्याचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.