Pune News: मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली! निकालानंतर उपनगरांत अनधिकृत फ्लेक्सबाजी; दक्षिण पुण्याचे विद्रूपीकरण..

स्वारगेट: ''शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स लावून पुण्याचे विद्रूपीकरण करू नका,'' असा सल्लावजा आदेश महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना दिला होता. या मुलाखतीनंतर निकाल लागला आणि शहरातील सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या अभिनंदनाची होर्डिंग ठिकठिकाणी झळकावून मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...दक्षिण पुण्यातील कात्रज, सरहद चौक, त्रिमूर्ती चौक, सातारा रस्ता, स्वारगेट, बिबवेवाडी, अप्पर सुपर इंदिरानगर, महर्षीनगर या भागांमध्ये निवडणुकीनंतर सर्रासपणे होर्डिंग व फ्लेक्स दिसून येत आहेत. यामुळे सर्वच परिसर विद्रूप दिसत असल्याने नागरिकांतूनही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेक ठिकाणचे होर्डिंग हे धोकादायक पद्धतीने उभारले गेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी अपघाताची शक्यताही नाकारता येत नाही. मात्र, या फ्लेक्स आणि होर्डिंगच्या मालकांवर प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने महापालिका याकडे काणाडोळा करत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या नवनिर्वाचित सभासदांचे हे फ्लेक्स असल्याने अधिकारीवर्गही नरमला आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..राज्याचे मुख्यमंत्री या होर्डिंग आणि फ्लेक्सबाजीच्या विरोधात असल्याने महापालिका प्रशासनानेही कारवाई करताना यामध्ये कोणतीही हयगय करू नये. तसेच निवडणुकीच्या आधी ज्या पद्धतीने आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आक्रमक पवित्रा घेत फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली होती, तशीच कारवाई करत शहराचे विद्रूपीकरण थांबवावे अशी मागणी होत आहे..मुंढवा, केशवनगरमध्ये वाहतुकीला अडथळामुंढवा : निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून लावण्यात आलेले होर्डिंग काढल्याने उपनगरांतील रस्ते, चौक आणि परिसराने मोकळे व सुंदर दिसत होते. मात्र, निवडणुकीच्या निकालानंतर हे चित्र पुन्हा पालटले आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी लावलेल्या अनधिकृत फलकांवर आकाशचिन्ह विभागाने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.ताडीवाला रस्ता, कोरेगाव पार्क, पिंगळे वस्ती, मुंढवा, केशवनगर परिसरात महापालिकेची परवानगी न घेता रस्त्याच्या कडेला खांबावर पदपथावर, दुभाजकांत नवनिर्वाचित नगरसेवकांना शुभेच्छा देण्यासाठी लावलेल्या होर्डिंगमुळे या उपनगरांतील सौंदर्याला बाधा पोहचत आहे, तसेच या होर्डिंगने पदपथ आणि रस्ते व्यापल्याने पादचाऱ्यांसह व वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे..सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी विजयाचा आनंद सामाजिक भान ठेवून साजरा केला, तर अजून आनंद होईल.- आनंद सारडा, स्थानिक नागरिक.अनधिकृत फ्लेक्सबाजीवर अॅक्शन प्लॅन तयार आहे. याआधीही मोठ्या प्रमाणावर कारवाया केल्या आहेत. येणाऱ्या काळातही अशा प्रकारे फ्लेक्सबाजी झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल.- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.महापालिकेने अनधिकृत जाहिरात फलक लावण्यास बंदी घातली आहे. पण उपनगरांमध्ये मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यांसह सर्वत्र बेकायदा फलक लावून सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रूपीकरण केले जात आहे.- रामेश्वर बल्लाळ, स्थानिक नागरिक.पदपथावर होर्डिंगसाठी बांबूचे सांगाडे उभारल्याने पदपथावरून चालणे कठीण झाले आहे. तसेच यामुळे अपघाताचा धोकाही संभवतो.- सीमा खरात, स्थानिक नागरिक.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.या बॅनर व फलकांबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. आकाशचिन्ह विभागाला सांगून अनधिकृत फलक काढण्यास सांगितले जाईल. अनधिकृत फ्लेक्सबाजी करून शहराचे विद्रूपीकरण करू नये.- रवी खंदारे, सहायक आयुक्त, हडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालय.