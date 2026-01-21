पुणे

Pune News: मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली! निकालानंतर उपनगरांत अनधिकृत फ्लेक्सबाजी; दक्षिण पुण्याचे विद्रूपीकरण..

Post-election flex Culture Disfigures city Areas: मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही पुण्यात अनधिकृत फ्लेक्सबाजीचा धुमाकूळ
Post-Result Flex Hoardings Violate Rules, Disfigure South Pune

Post-Result Flex Hoardings Violate Rules, Disfigure South Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

स्वारगेट: ‘‘शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स लावून पुण्याचे विद्रूपीकरण करू नका,’’ असा सल्लावजा आदेश महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना दिला होता. या मुलाखतीनंतर निकाल लागला आणि शहरातील सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या अभिनंदनाची होर्डिंग ठिकठिकाणी झळकावून मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Order
district
Violation
Unauthorized
Advertising flex
Banners
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.