Education Policy: संशोधन-विकासात आत्मनिर्भरतेशिवाय प्रगती नाही; सीओईपी स्थापना दिनी लीला पूनावालांचे आवाहन

पुणे : तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, त्यातील बदल आणि त्याचा उद्योग-व्यवसायासाठी प्रभावी वापर करण्यात आपण यशस्वी ठरलो असलो, तरी स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या बाबतीत देश अजूनही मागे आहे. त्यामुळे संशोधन आणि विकास (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) क्षेत्रात मोठी झेप घेतल्याशिवाय जागतिक स्पर्धेत पुढे जाता येणार नाही, असे मत लीला पूनावाला फाउंडेशनच्या संस्थापिका लीला पूनावाला यांनी व्यक्त केले. .सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या पाचव्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून त्या बोलत होत्या. यावेळी सीओईपीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष विनायक पै, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुनील भिरूड, नियामक मंडळावरील राज्यपालांचे नामनिर्देशित सदस्य भरत गिते, कुलसचिव दयाराम सोनवणे आदी उपस्थित होते. यावेळी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती देणारे देणगीदार, रौप्य महोत्सव पूर्ण केलेले प्राध्यापक, निवृत्त प्राध्यापक, निवृत्त कर्मचारी, पीएच.डी पदवी प्राप्त केलेले प्राध्यापक तसेच विविध स्पर्धांमधील विजेत्या विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला..पूनावाला म्हणाल्या, ‘‘भारताने परदेशी तंत्रज्ञान स्वीकारून त्याचे भारतीयीकरण केले, त्यातून उद्योग उभे केले, आयात-निर्यात वाढविली; परंतु स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नाही. आता देशाला संशोधनाचे महत्त्व उमगले आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. सीओईपीमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्र उभारण्याचा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. नव्या संशोधनातूनच नवे शोध, नवे उद्योग आणि नव्या संधी निर्माण होतील.’’.यावेळी पूनावाला यांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘आज अनेक विद्यार्थी उच्च वेतन केंद्रित विचार करताना दिसतात. मात्र अभियंता होण्याचा खरा उद्देश समाजाच्या समस्या सोडविणे आणि पुढील पिढीसाठी काहीतरी मूल्य निर्माण करणे हा असायला हवा. आयुष्यातील यश हे केवळ उत्पन्नाने नव्हे, तर आपण निर्माण केलेल्या प्रभावाने मोजले गेले पाहिजे.’’ तसेच, ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची गरज व्यक्त करत त्यांनी सरकारला शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याचे आवाहन केले..सीओईपीला देशातील पहिल्या १० ते २५ अभियांत्रिकी विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचा निर्धार विनायक पै यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांना उद्योगसज्ज बनविणे, संशोधनाची गुणवत्ता वाढविणे आणि उद्योगांशी अधिक मजबूत संबंध निर्माण करणे, या तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर विद्यापीठ काम करीत आहे. तसेच संशोधनाला गती देण्यासाठी चिखली येथे नवीन संशोधन केंद्र उभारत येत आहे.’’ डॉ. भिरूड यांनी विद्यापीठाच्या वर्षभरातील प्रगतीचा आढावा घेतला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अविनाश सांडीझोड, विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक मोहन खोंड आणि सहाय्यक संचालक महेश सिंदगीकर यांनी केले. प्रा. डॉ. दयाराम सोनवणे यांनी आभार मानले..सीओईपी, शिवाजीनगर : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या पाचव्या स्थापना दिन सोहळ्याप्रसंगी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या परिसरातील मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या यांच्या पुतळ्यास हार घालून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी लिला पूनावाला, विनायक पै, सुनील भिरूड, प्रा. डॉ. दयाराम सोनवणे आणि भरत गीते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.