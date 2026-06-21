पुणे

Education Policy: संशोधन-विकासात आत्मनिर्भरतेशिवाय प्रगती नाही; सीओईपी स्थापना दिनी लीला पूनावालांचे आवाहन

संशोधन-विकासात मोठी झेप घेऊन स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केल्याशिवाय जागतिक स्पर्धेत आघाडी शक्य नाही, सीओईपीच्या पाचव्या स्थापना दिनानिमित्त लीला पूनावाला यांचा भर
The Imperative of Self-Reliance in R&D: Leela Poonawalla’s Vision

The Imperative of Self-Reliance in R&D: Leela Poonawalla’s Vision

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, त्यातील बदल आणि त्याचा उद्योग-व्यवसायासाठी प्रभावी वापर करण्यात आपण यशस्वी ठरलो असलो, तरी स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या बाबतीत देश अजूनही मागे आहे. त्यामुळे संशोधन आणि विकास (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) क्षेत्रात मोठी झेप घेतल्याशिवाय जागतिक स्पर्धेत पुढे जाता येणार नाही, असे मत लीला पूनावाला फाउंडेशनच्या संस्थापिका लीला पूनावाला यांनी व्यक्त केले.

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