Pune Weather Update: "पुणेकर थंडीने थरथरले! पाषाणमध्ये फक्त 9.8°C; पुढील दोन दिवस तापमानात आणखी घट"

Pune Records Season’s Lowest Temperature at 9.8°C: पुण्यातील किमान तापमान, थंडी वाढ, हवामान विभाग यांच्या अहवालानुसार तापमानात मोठी घसरण नोंदली गेली आहे. पाषाणमध्ये ९.८ अंश तर उपनगरांतही तापमान १० अंशांपर्यंत खाली आल्याने पुणेकर गारठले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात सातत्याने घट होत आहे. सोमवारी (ता. १७) पाषाणमध्ये ९.८ अंश सेल्सिअस नीचांकी किमान तापमानाची नोंद झाली.

