पुणे

America Ganeshotsav : अमेरिकेतील कोलंबस गणेश मंडळाचा २२ वा गणेशोत्सव उत्साहात

अमेरिकेतील कोलंबस गणेश मंडळाचा २२ वा गणेशोत्सव १४ ते २० सप्टेंबरदरम्यान धार्मिक विधी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा झाला.
America Ganeshotsav

America Ganeshotsav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अमेरिकेतील कोलंबस गणेश मंडळाचा २२ वा गणेशोत्सव १४ ते २० सप्टेंबरदरम्यान धार्मिक विधी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा झाला. भारताच्या प्राचीन ज्ञानपरंपरेचे दर्शन घडविणारा ‘प्राचीन भारताकडून मिळालेली देणगी’ हा देखावा मंडळाने साकारला होता.

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