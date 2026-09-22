America Ganeshotsav : अमेरिकेतील कोलंबस गणेश मंडळाचा २२ वा गणेशोत्सव उत्साहात

पुणे - अमेरिकेतील कोलंबस गणेश मंडळाचा २२ वा गणेशोत्सव १४ ते २० सप्टेंबरदरम्यान धार्मिक विधी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा झाला. भारताच्या प्राचीन ज्ञानपरंपरेचे दर्शन घडविणारा ‘प्राचीन भारताकडून मिळालेली देणगी’ हा देखावा मंडळाने साकारला होता..सांस्कृतिक कार्यक्रमांना एका दिवसात ११०० हून अधिक नागरिक उपस्थित होते. पुणे शहराची अमेरिकेतील कोलंबस, इंडियाना ही सिस्टर सिटी असल्याने येथील गणेशोत्सवाला विशेष सांस्कृतिक महत्त्व आहे. पुण्यात सुरू झालेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या परंपरेशी नाते जोडत कोलंबस गणेश मंडळ गेली २२ वर्षे हा उत्सव साजरा करत आहे. सुमारे ५२ हजार लोकसंख्या असलेल्या कोलंबस शहरात तीन हजार ५०० भारतीयांचा समुदाय आहे..यंदाच्या उत्सवात दररोज सरासरी ४०० भाविक सहभागी झाले. देशाच्या ८० व्या स्वातंत्र्य वर्षाचे औचित्य साधून साकारलेल्या ‘प्राचीन भारताकडून मिळालेली देणगी’ या हलत्या देखाव्यात कृषी, धातुशास्त्र, क्रीडा, नगर नियोजन, खगोलशास्त्र, गणित, वैद्यकशास्त्र, शल्यचिकित्सा, योगासने आणि नीतीखेळ अशा विविध क्षेत्रांतील भारताचे योगदान मांडण्यात आले..उत्सवाच्या सुरुवातीला शास्त्रोक्त पद्धतीने षोडशोपचार पूजा व गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. दररोज आरती, तीर्थ-प्रसाद वाटप, हरतालिका पूजा, सार्वजनिक सत्यनारायण पूजा, विष्णुसहस्रनाम पठण आणि अथर्वशीर्ष सहस्रावर्तनाचे आयोजन करण्यात आले.कोलंबस इंडियाना मराठी शाळेतील विद्यार्थी तसेच स्थानिक बालगायकांनी मराठी, बंगाली, कन्नड व तमिळ भाषेतील भजने, अभंग व भक्तिगीते सादर केली. उत्सवाची सांगता पारंपरिक पालखीतील गणेशमूर्तीच्या भव्य विसर्जन मिरवणुकीने झाली. ढोल, ताशे, झांज व लेझीमच्या गजरात सुमारे तीन तास मिरवणूक झाली. नदीकिनारी उत्तरपूजा व आरतीनंतर गणेशमूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले..पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती तयार करण्याची कार्यशाळा -चित्रकला, पाककला, बुद्धिबळ, कॅरम, अंताक्षरी व वेशभूषा स्पर्धांसह मुलांसाठी अथर्वशीर्ष, गणेश पंचरत्न स्तोत्र व हनुमान चालिसा पठण, तर प्रौढांसाठी श्रीसूक्त पठण स्पर्धा घेण्यात आली. पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती तयार करण्याची कार्यशाळाही झाली. सहा महिन्यांचे नियोजन आणि १०० हून अधिक स्वयंसेवकांच्या अथक परिश्रमातून उत्सव यशस्वी झाला..सहा महिन्यांचे नियोजन आणि १०० हुन अधिक स्वयंसेवकांचे अथक परिश्रम यामुळे हा उत्सव अत्यंत यशस्वी झाला. गणेशोत्सव आला की ८००० मैलाच अंतर थोडा कमी झाल्यासारखा वाटत. सण हे फक्त परंपरा निभवण्यासाठी नसतात तर ते आपल्याला आपल्या माणसांशी, भाषेशी आणि संस्कृतीशी जोडून ठेवतात.- डॉ. शर्वरी कोल्हटकर-देशपांडे, कार्यकर्ती, कोलंबस गणेश मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.