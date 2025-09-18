Pune Traffic Issue : वाहतूक अडथळ्यांच्या कारणांचा अहवाल सादर करा; आयुक्तांचा आदेश

पुणे - शहरातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी का होत आहे? याचे कारणे साधून, त्याचा अहवाल सोमवारपर्यंत (ता. २२) सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. अतिक्रमणे, खड्डे, अवैध बांधकाम याकडे प्रश्नांकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत असतात आता त्यांच्याकडून अहवालात नेमकी काय कारणे दिली जाणार आहेत याची उत्सुकता लागली आहे..पुणे शहरातील वाहतुकीचा वेग मंदावलेला आहे. १० किलोमीटर अंतर जाण्यासाठी ३३ मिनिटांचा वेळ लागत आहे. वाहतूक कोंडीत पुण्याचा जगात चौथा क्रमांक लागत आहे. वाहतूक कोंडीचा पुणेकरांच्या जिवनामानावर वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून वाहतुकीचा वेग वाढविण्यासाठी महापालिका, वाहतूक पोलिसांचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, अजून त्यात फारशी सुधारणा झालेली नाही..शहरातील रस्त्यांना पडलेले खड्डे, ओबडधोबड पॅचवर्क यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. त्याच प्रमाणे प्रमुख रस्त्यांवर हातगाडे, पथारी, स्टॉलचे अतिक्रमण, पादचारी मार्गावर झालेले अतिक्रमण, अवैध बांधकाम यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. पण त्यावर जुजबी कारवाई केली जाते. कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणे थाटली जात असल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही..पुण्यात जानेवारी महिन्यात जागतिक स्तरावरील सायकल स्पर्धा होणार आहे. हा सायकल मार्ग शहराच्या विविध विभागातून जात असताना त्यांचे डांबरीकरण व सुशोभीकरण करण्यावर सुमारे १४५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. असे असताना शहरातील अन्य रस्त्याची स्थितीही सुधारणे आवश्यक आहे..शहरातील प्रमुख ३२ रस्ते आणि २२ चौक या ठिकाणी वाहतूक कोंडी का होते याचे कारणे शोधण्याचे आदेश आयुक्तांनी आज बैठकीत दिले आहेत. यामध्ये पथ विभाग, बांधकाम विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, परिमंडळ कार्यालय, अतिक्रमण विभाग, विद्युत विभाग, आकाश चिन्ह या विभागांमधील अधिकारी, अभियंत्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यावर सोमवारी ही माहिती संकलित झाल्यानंतर पुढच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करून पुढील निर्णय होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.