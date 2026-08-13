पुणे

अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ मोर्चा

अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ मोर्चा
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जेजुरी, ता. १३ : अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ पुरंदर तालुक्यातील एका गावात गुरुवारी (ता. १३) ग्रामस्थांच्या वतीने निषेध सभा घेण्यात आली. मूक मोर्चा काढून घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला. अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तालुक्यातील एका गावात तीव्र पडसाद उमटले. या प्रकरणातील आरोपीला लवकरात लवकर कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. पोलिसांच्या तपासाला ग्रामस्थांकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल. पोलिसांनी तपास जलदगतीने पूर्ण करून आरोपीला कठोर शिक्षा मिळवून द्यावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. दरम्यान, अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. महिलांच्या वतीने पोलिसांना निवेदन देण्यात आले.

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