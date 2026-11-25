बालेवाडी - पुणे मेट्रोच्या माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गावरील बालेवाडी हायस्ट्रीट आणि बालेवाडी फाटा ही दोन स्थानके बुधवारपासून (ता. २५) प्रवाशांसाठी खुली करण्यात आली. दुपारी ३.३० वाजल्यापासून दोन्ही स्थानकांवर प्रवासी सेवा सुरू झाली. यामुळे बाणेर, बालेवाडी आणि परिसरातील नागरिकांना मेट्रोची सुविधा उपलब्ध झाली असून, पश्चिम पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे..या दोन्ही स्थानकांना २४ नोव्हेंबर रोजी मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून (सीएमआरएस) सुरक्षा प्रमाणपत्र आणि प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी मंजुरी मिळाली होती. यावेळी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी आणि पीआयटीसीएमआरएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सैनी , रिनाज पठाण, नगरसेवक बाबुराव चांदेरे, रोहिणी चिमटे, ,मयूरी कोकाटे, सनी निम्हण यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी पेढे वाटून मेट्रो सुरू झाल्याने आनंद व्यक्त केला. ही दोन्ही मेट्रो स्टेशन लवकरात लवकर सुरू व्हावीत, यासाठी स्थानिक नागरिकांनी ३ नोव्हेंबर रोजी निषेध आंदोलन केले होते..मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, पुण्यातील मेट्रोचे जाळे सध्या सुमारे ५५ किलोमीटरपर्यंत विस्तारले असून, भविष्यात ते १५० किलोमीटरपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. मेट्रो प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी पीएमपीएमएल बससेवा, वाहनतळ आणि लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला जात आहे.पीआयटीसीएमआरएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सैनी यांनी सांगितले की, नवीन स्थानकांमुळे परिसरातील रहिवासी, आयटी कर्मचारी आणि नियमित प्रवाशांना वेगवान व आरामदायी प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल..बालेवाडी हायस्ट्रीट स्थानकामुळे आयटी कंपन्या, व्यावसायिक संकुले तसेच खाद्य आणि मनोरंजन केंद्रांपर्यंत पोहोचणे सोयीचे होणार आहे. तर बालेवाडी फाटा स्थानकाचा बाणेर-बालेवाडी परिसरातील नागरिकांना लाभ होणार आहे.माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा २३.३ किलोमीटर लांबीचा पूर्णपणे उन्नत मेट्रो मार्ग असून, त्यावर एकूण २३ स्थानके आहेत. या मार्गाचे उद्घाटन ३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.