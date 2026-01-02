पुणे

Pune News:'पुण्यात स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी रस्त्यावर'; जाहिरात उशिरा आल्यामुळे वयोमर्यादेला फटका, सरकारकडून हालचाल नाही!

seven Month Delay Affects Age limit of Aspirants: जाहिरात उशिरामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात, सरकारकडून निर्णयाची प्रतीक्षा
Competitive exam students protesting on Pune roads demanding justice over delayed recruitment advertisements.

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: ‘‘जाहिरात सात महिने उशिरा आल्यामुळे वयोमर्यादेला फटका बसतो, यात आमची काय चूक? परीक्षेला अवघे तीन दिवस उरले आहेत, मात्र अद्याप सरकारतर्फे कोणतीही सकारात्मक निर्णय नाही. आम्ही अभ्यास करायचा की आंदोलन?’’ असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला.

