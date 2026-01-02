Pune News:'पुण्यात स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी रस्त्यावर'; जाहिरात उशिरा आल्यामुळे वयोमर्यादेला फटका, सरकारकडून हालचाल नाही!

पुणे: ‘‘जाहिरात सात महिने उशिरा आल्यामुळे वयोमर्यादेला फटका बसतो, यात आमची काय चूक? परीक्षेला अवघे तीन दिवस उरले आहेत, मात्र अद्याप सरकारतर्फे कोणतीही सकारात्मक निर्णय नाही. आम्ही अभ्यास करायचा की आंदोलन?’’ असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. .माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ची जाहिरात जुलै २०२५ मध्ये प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, ही जाहिरात सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने अनेक उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. वयोमर्यादा गणनेसाठी एक नोव्हेंबर २०२५ तारीख निश्चित केल्यामुळे अवघ्या काही दिवसांच्या फरकाने हजारो विद्यार्थी परीक्षेस अपात्र ठरले आहेत. अनेकदा पत्रव्यवहार, निवेदने देऊनही सरकारने कोणतीही दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी (ता. १) शास्त्री रस्त्यावर आंदोलन केले..सरकार आणि आयोगाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना नको. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ (विशेषतः पीएसआय) परीक्षेसाठीही वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांसह आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनीदेखील पाठपुरावा केला आहे. परीक्षा अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही अद्याप सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या विद्यार्थ्यांविषयी असलेल्या अनास्थेविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला..आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार केला, निवेदने दिली, मंत्र्यांना भेटलो. पण, सरकारने केवळ आश्वासने दिली. ठोस निर्णय दिला नाही. जाहिरात उशिरा काढणे ही प्रशासकीय चूक आहे, मग त्याची शिक्षा विद्यार्थ्यांना का? जोपर्यंत वयोमर्यादेत शिथिलता मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही.- एक विद्यार्थी.गावाकडून वडिलांनी उसने पैसे पाठवून मला पुण्यात अभ्यासाला पाठवले. प्रत्येक दिवसाचा खर्च अंगावर येतो. जाहिरात सात महिने उशिरा येते आणि आमचे एक वर्ष वाया जाते. जर सरकारने वयोमर्यादेत शिथिलता दिली नाही, तर माझ्यासारख्या शेकडो मुलांचे करिअर संपेल.- एक विद्यार्थी.मी गेल्या तीन वर्षांपासून घरापासून लांब राहून अभ्यास करतोय. घरची परिस्थिती बेताची आहे, पण स्वप्न मोठे आहे. आयोगाची जाहिरात वेळेवर आली असती, तर आज मी पात्र असतो. केवळ सात महिन्यांच्या विलंबामुळे माझी वयोमर्यादा संपली. - एक विद्यार्थी.Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .परीक्षेला केवळ तीनच दिवस उरले आहेत. अशावेळी मनाची एकाग्रता अभ्यासावर असायला हवी. मात्र, डोक्यात आंदोलनाचे विचार सुरू आहेत. माझ्याबरोबरचे अभ्यासू मित्र वयोमर्यादेमुळे बाहेर पडणार असतील, तर उद्या माझ्यावरही वेळ येऊ शकते.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.