Pune News : ४७० आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला; नामनिर्देशित नसलेल्या संस्थेत वर्गीकरण

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - स्पर्धा परीक्षांद्वारे अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून पुण्यात आलेल्या ४७० आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’च्या (टीआरटीआय) नियमबाह्य आणि मनमानी कारभारामुळे टांगणीला लागले आहे. एका संस्थेवर कारवाई करताना ‘टीआरटीआय’ने सर्व नियम धाब्यावर बसवून या विद्यार्थ्यांना अधिकृत यादीत नसलेल्या आणि निविदा प्रक्रियेबाहेरील दुसऱ्याच संस्थेत परस्पर वर्ग केले आहे. या अनागोंदीमुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित प्रशिक्षण पूर्णपणे ठप्प झाले असून, त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..‘टीआरटीआय’मार्फत यूपीएससी, एमपीएससी, संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ‘ब’ व ‘क’ तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी पूर्वप्रशिक्षण योजना राबविल्या जातात. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्थांनी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे आमिष दाखवू नये, असे स्पष्ट निर्देश टीआरटीआयने दिले होते. या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त मंजिरी मनोलकर यांनी ज्ञानदीप अकॅडमीचे नामनिर्देशन रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या कारवाईनंतर विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे..एखाद्या संस्थेवर कारवाई झाल्यास तेथील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीक्रमानुसार दुसऱ्या अधिकृत (नामनिर्देशित) संस्थेत वर्ग करणे अपेक्षित असते. मात्र, टीआरटीआयने हा नियम धाब्यावर बसवत ४७० विद्यार्थ्यांना चाणक्य मंडल या संस्थेकडे वर्ग केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संस्थेने सदर प्रशिक्षण योजनेची निविदाही भरलेली नाही आणि ती टीआरटीआयच्या नामनिर्देशित यादीतही नाही. ज्या संस्थेने प्रक्रियेत सहभागच घेतला नाही, त्यांच्याकडे नियमबाह्य पद्धतीने परस्पर विद्यार्थी कसे वर्ग करण्यात आले? असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..या संदर्भात टीआरटीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘कारवाई झालेल्या ॲकॅडमीतील सुमारे ४७० विद्यार्थ्यांना, अधिकृत यादीत नसलेल्या दुसऱ्या संस्थेत परस्पर वर्ग करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचा आणि संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया निश्चित निकषांनुसार झाली आहे का, तसेच प्रक्रियेत काही त्रुटी किंवा अनियमितता झाली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती पुढील कारवाई केली जाईल.’.‘मी ग्रामीण भागातून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पुण्यात आले आहे. वडिलांच्या निधनानंतर अनेक अडचणींवर मात करत अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. टीआरटीआयमार्फत संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी ज्ञानदीप अकॅडमीत प्रवेश घेतला होता. गेल्या तीन महिन्यांपासून आमचे नियमित वर्ग सुरू होते. मात्र, अचानक प्रशिक्षण दुसऱ्या संस्थेत हलविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अभ्यासाचे संपूर्ण नियोजन विस्कळीत झाले आहे. नवीन संस्थेत गेल्यानंतर पुन्हा सुरुवातीपासून अभ्यास करावा लागेल का, याबाबतही संभ्रम आहे. अशा अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे आमच्या अभ्यासावर आणि मानसिकतेवर मोठा परिणाम झाला आहे.’- एक प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थिनी, टीआरटीआय.‘टीआरटीआयच्या तत्कालीन आयुक्तांनी आमच्या संस्थेवर केलेली कारवाई ही पूर्णपणे नियमबाह्य आणि अन्यायकारक आहे. कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची किमान संधी देणे अपेक्षित असते. मात्र, आम्हाला कारवाईपुर्वी कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही. तसेच अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीची कोणतीही प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली. तसेच, ज्या संस्थेने या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत साधा सहभागही नोंदवलेला नाही आणि जी संस्था टीआरटीआयच्या अधिकृत यादीतच नाही, अशा त्रयस्थ संस्थेकडे परस्पर विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.’- महेश शिंदे, संचालक, ज्ञानदीप अकॅडमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.