Indapur News : घरकुल पूर्ण करा, अन्यथा हप्ता परत करा; इंदापुरात अपूर्ण कामांच्या लाभार्थ्यांना अंतिम इशारा

इंदापूर - तालुक्यातील घरकुल योजनांतील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी पंचायत समितीने कठोर भूमिका घेतली असून, घरकुल मंजूर होऊन पहिला हप्ता घेतल्यानंतरही बांधकाम सुरू न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना अंतिम संधी देण्यात येणार आहे. घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करावे, अन्यथा मिळालेला शासकीय हप्ता परत करावा, असा इशारा गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांनी दिला..इंदापूर तालुक्यातील ११६ ग्रामपंचायतींमध्ये घरकुल पूर्णत्वाचे प्रमाण केवळ ५० टक्के आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी ७ जुलै २०२६ रोजी १६ गणांतील प्रमुख ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यांना पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, संबंधित पंचायत समिती सदस्य तसेच प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित राहणार असून, अपूर्ण घरकुल लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत. बांधकाम रखडण्यामागील कारणांचा आढावा घेऊन शक्य त्या ठिकाणी तातडीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..यासंदर्भात गटविकास अधिकारी सचिन खुडे म्हणाले की, ‘ज्या लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता घेतला असूनही अद्याप घरकुलाचे काम सुरू केलेले नाही, त्यांना या मेळाव्यात अंतिम संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतरही काम सुरू न झाल्यास संबंधित घरकुल रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. शासनाचा निधी विनाकारण अडकून राहू नये आणि पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे.’.घरकुल योजनांची सद्यःस्थितीएकूण घरकुल मंजुरी : १७४५२पूर्ण घरकुले : ८६८० (५० टक्के)अपूर्ण घरकुले : ८७७२ (५० टक्के) (ता. ३० जून २०२६ पर्यंत).मागील तीन वर्षांत लाभार्थ्यांचे विशेष मेळावे घेण्यात आले, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, पोलिस प्रशासन व लोकअदालतीच्या माध्यमातूनही सूचना देण्यात आल्या. प्रत्यक्ष संपर्क साधण्यात आला. मात्र, तरीही अपेक्षित प्रमाणात घरकुले पूर्ण झालेली नाहीत.- संजीवकुमार मारकड, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती, इंदापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.