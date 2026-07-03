पुणे

Indapur News : घरकुल पूर्ण करा, अन्यथा हप्ता परत करा; इंदापुरात अपूर्ण कामांच्या लाभार्थ्यांना अंतिम इशारा

इंदापूर तालुक्यातील घरकुल योजनांतील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी पंचायत समितीने घेतली कठोर भूमिका.
Block Development Officer Sachin Khude inspecting incomplete houses.

Block Development Officer Sachin Khude inspecting incomplete houses.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इंदापूर - तालुक्यातील घरकुल योजनांतील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी पंचायत समितीने कठोर भूमिका घेतली असून, घरकुल मंजूर होऊन पहिला हप्ता घेतल्यानंतरही बांधकाम सुरू न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना अंतिम संधी देण्यात येणार आहे. घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करावे, अन्यथा मिळालेला शासकीय हप्ता परत करावा, असा इशारा गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांनी दिला.

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