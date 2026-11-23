पुणे: ‘‘काँग्रेसचा राज्यभर संघटनात्मक विस्तार सुरू आहे. यापुढे काँग्रेसचे महाराष्ट्र हेच लक्ष्य असून, पक्षात येणाऱ्यांची यादीही मोठी आहे. त्यामुळे आगामी काळात काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश होतील. मात्र पक्षात कोणाला घ्यायचे आणि कोणाला नाही, हे पक्षाचे नेते निश्चित करतील’’, असे विधान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी रविवारी केले. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.पुण्यातील पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चेबाबत विचारले असता, ते म्हणाले, ‘रोहित पवार चांगले काम करत आहेत. त्यांच्या पक्षातील अंतर्गत मतभेदांवर भाष्य करणे योग्य नाही’, असे ते म्हणाले..‘‘मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत इंडिया आघाडीच्या पातळीवर समन्वय सुरू आहे. आघाडीतील घटक पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे. सुप्रिया सुळे यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत भाजपसोबत जाणार नसल्याची भूमिका मांडली आहे.त्यांच्या विधानावर विश्वास ठेवला पाहिजे. मात्र, हे विधेयक संसदेत आलेले नाही. त्यावर आतापासून बोलणे योग्य नाही’’, असेही सपकाळ यांनी स्पष्ट केले..सुळेंच्या भूमिकेचे स्वागत : तटकरे‘‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करू, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. प्रत्येक राज्यात समान पद्धतीने लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव असेल तर त्याला पाठिंबा देण्याची त्यांची भूमिका स्वागतार्ह आहे. त्यांच्या या विधानाचा अर्थ भाजपला पाठिंबा देणार, असा काढणे योग्य नाही’’, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले..पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘पवार यांच्या पक्षातील खासदार इकडे-तिकडे जाणार, अशा निराधार आणि कपोलकल्पित चर्चा करणेही चुकीचे आहे. एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री आहेत. ते दौऱ्यावर असताना कोणीही त्यांची भेट घेऊ शकते. विकासकामे सांगण्यासाठी पवार यांचे आमदार त्यांना भेटत असतात. अशा भेटींचा राजकीय अन्वयार्थ काढणे योग्य नाही.’’.MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत आनंदराज आंबेडकर यांनी केलेल्या वक्तव्याचाही त्यांनी निषेध केला. ‘सुनेत्रा पवार यांचे नाव राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला यापूर्वीच कळविले आहे. सद्य:स्थितीत त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातील सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नसून, ती सुरू झाल्यानंतर किंवा योग्य वेळी याबाबतची माहिती दिली जाईल’, असे त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.